Previsioni Meteo Crotone per oggi Venerdì 9 Febbraio

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Febbraio a Crotone indicano condizioni generalmente stabili durante la notte e la mattina, con cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa a partire dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, oscillando intorno ai 11-12°C e la percezione di freddo sarà lieve, con venti di intensità moderata provenienti da Ovest – Nord Ovest. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5-7 km/h con raffiche leggere.

Nel corso della mattina, il cielo resterà per lo più sereno con un aumento graduale della copertura nuvolosa. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 14-15°C e la percezione di freddo sarà sempre contenuta. I venti aumenteranno leggermente di intensità, provenienti sempre da Sud Ovest, raggiungendo velocità di circa 10-20 km/h.

Durante il pomeriggio e la sera, ci si aspetta un aumento significativo della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse e successivamente a cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C con una percezione di freddo sempre leggera. I venti, invece, aumenteranno notevolmente di intensità, raggiungendo valori di 25-35 km/h provenienti sempre da Sud – Sud Ovest, con raffiche ancora più intense.

Permane l’assenza di precipitazioni durante l’intera giornata e l’umidità relativa si manterrà costante intorno al 60%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 9 Febbraio a Crotone suggeriscono una giornata caratterizzata da un graduale aumento della copertura nuvolosa con venti in aumento di intensità. Le temperature si manterranno miti e non sono previste precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alla situazione climatica in costante evoluzione nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 11.2° perc. 9.8° Assenti 6.5 ONO max 6 Maestrale 55 % 1013 hPa 8 cielo sereno 12.8° perc. 11.5° Assenti 7.6 SO max 8.7 Libeccio 52 % 1013 hPa 11 poche nuvole 15.9° perc. 15.1° Assenti 21.9 S max 27.4 Ostro 59 % 1012 hPa 14 cielo coperto 15.5° perc. 14.9° Assenti 27.7 SSO max 38.7 Libeccio 68 % 1010 hPa 17 cielo coperto 14.1° perc. 13.7° Assenti 24.6 SSO max 36.5 Libeccio 82 % 1009 hPa 20 cielo coperto 14.2° perc. 13.8° Assenti 29.4 SSO max 44.2 Libeccio 81 % 1009 hPa 23 cielo coperto 14.1° perc. 13.7° Assenti 33.6 SSO max 51 Libeccio 81 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:38

