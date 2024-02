Previsioni Meteo Crotone per oggi Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Febbraio a Crotone mostrano un via vai delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina inizierà con un cielo coperto e una % copertura nuvolosa che varierà dall’88% al 91%. Le temperature si manterranno intorno a 11-14°C, con una percezione di freddo intorno ai 10-14°C a causa del vento che soffierà a velocità compresa tra i 24.4 e i 25.7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. La pressione atmosferica si aggirerà intorno a 1005-1007hPa e la probabilità delle precipitazioni sarà intorno al 6%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una % copertura nuvolosa tra il 89% e il 100%. Le temperatura si manterranno stabili intorno ai 14-15°C, in combinazione con una percezione di freddo tra i 13.1°C e i 14.3°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità tra i 20.4 e i 24.9km/h da Ovest – Sud Ovest, portando con sé una % di umidità tra il 56% e il 59%. Le precipitazioni presenteranno un’alta probabilità intorno al 13-15%.

Alla sera, il cielo mostrerà una % copertura nuvolosa in calo, passando dal 55% al 12%. Le temperature tenderanno a calare leggermente, oscillando tra i 11.6°C e i 12.2°C, mentre la percezione di freddo si aggirerà attorno ai 11-12°C. Il vento perderà intensità, con velocità che diminuiranno da 17.4 a 9.7km/h, proveniendo da Ovest – Sud Ovest e successivamente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità delle precipitazioni si manterrà stabile intorno all’11%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 12 Febbraio a Crotone indicano un inizio di giornata nuvoloso con probabilità di precipitazioni intorno al 6%, seguito da un pomeriggio più instabile con alta probabilità di precipitazioni (13-15%), e infine una sera con cielo sereno e probabilità di precipitazioni intorno all’11%. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle condizioni meteo in continuo mutamento.

Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:41

