Previsioni Meteo Crotone per domani Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Per Martedì 13 Febbraio a Crotone, le previsioni del tempo presentano variazioni significative durante la giornata, con condizioni meteorologiche che passeranno da serene a coperte, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e la successiva intensificazione dei fenomeni atmosferici durante la sera. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cielo sereno, con una copertura nuvolosa che si aggira intorno al 7-12%. Le temperature oscilleranno tra gli 11.7°C alle prime ore della notte e i 14.7°C intorno alle 11:00, con una sensazione termica leggermente inferiore.

Durante la mattina, la nuvolosità si intensificherà leggermente, arrivando al 50% intorno a mezzogiorno. Le condizioni atmosferiche rimarranno invariate, con venti moderati e precipitazioni assenti. Tuttavia, a partire dal primo pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con la copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. Sono previste precipitazioni leggere a partire dalle 17:00, con la probabilità di pioggia che aumenterà fino al 77% intorno alle 19:00.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto e da precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare più fredda a causa dei venti che soffieranno con maggiore intensità, raggiungendo una velocità superiore ai 45km/h. La probabilità di pioggia rimarrà elevata durante la serata, attestandosi intorno al 41-77%.

In sintesi, le previsioni meteo per Martedì 13 Febbraio a Crotone indicano un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche, con un passaggio da cielo sereno a coperto e la comparsa di precipitazioni leggere nel pomeriggio e nella serata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di adottare precauzioni, se necessario, in risposta alle condizioni meteorologiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 11.7° perc. 10.7° prob. 11 % 7.1 NO max 7.6 Maestrale 69 % 1009 hPa 3 cielo sereno 11.2° perc. 10.2° prob. 8 % 9.3 NNO max 11.2 Maestrale 70 % 1010 hPa 6 cielo sereno 10.9° perc. 9.8° prob. 7 % 10.9 NO max 14.1 Maestrale 69 % 1012 hPa 9 nubi sparse 13.8° perc. 12.9° Assenti 13.2 N max 18.7 Tramontana 64 % 1013 hPa 12 nubi sparse 14.6° perc. 13.8° Assenti 16.1 NNE max 22.3 Grecale 62 % 1013 hPa 15 cielo coperto 14.1° perc. 13.4° prob. 26 % 12.3 NNO max 22.4 Maestrale 68 % 1014 hPa 18 pioggia leggera 13.1° perc. 12.4° 0.13 mm 32.3 N max 45.1 Tramontana 74 % 1016 hPa 21 cielo coperto 12.1° perc. 11.3° prob. 41 % 31.6 NNO max 44.4 Maestrale 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.