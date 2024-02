Previsioni Meteo Cosenza per oggi Sabato 10 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 10 Febbraio a Cosenza evidenziano un’andamento climatico particolarmente variabile. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature comprese tra 11.7°C e 12.6°C, e una leggera probabilità di precipitazioni. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un graduale aumento delle temperature da 12°C a 18.2°C entro le 10:00, seguite da un marcato aumento della velocità del vento che potrebbe raggiungere i 48.5km/h. Durante il pomeriggio, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con temperature massime intorno ai 18.3°C e una velocità del vento in aumento a 57.2km/h. La situazione non cambierà durante la sera, con temperature che si manterranno sui 14.6°C e condizioni di precipitazioni che tenderanno ad intensificarsi, arrivando fino a 1.66mm entro le 22:00. È prevista una significativa umidità, che potrebbe raggiungere il 93% in serata.

In conclusione, Sabato 10 Febbraio in Cosenza si prospetta con un’ampia copertura nuvolosa, temperature massime intorno ai 18.3°C e la possibilità di precipitazioni in aumento nel corso della giornata. Si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi della situazione e di prepararsi adeguatamente per fronteggiare le condizioni meteorologiche previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 11.7° perc. 10.3° Assenti 11.8 SE max 14.9 Scirocco 53 % 1008 hPa 8 cielo coperto 14.3° perc. 13.1° prob. 2 % 5.8 SSE max 10.5 Scirocco 49 % 1006 hPa 11 cielo coperto 18.3° perc. 17.1° prob. 2 % 21.2 S max 57.2 Ostro 37 % 1004 hPa 14 cielo coperto 15.4° perc. 14.4° prob. 8 % 21.8 S max 57 Ostro 54 % 1002 hPa 17 cielo coperto 14.8° perc. 13.9° prob. 14 % 25.9 SSO max 62.3 Libeccio 61 % 1001 hPa 20 pioggia leggera 13.4° perc. 12.8° 0.4 mm 25.3 SSO max 69.3 Libeccio 76 % 1001 hPa 23 pioggia leggera 12° perc. 11.6° 0.87 mm 13.2 S max 39.1 Ostro 89 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:42

