Previsioni Meteo Cosenza per domani Sabato 17 Febbraio

Le previsioni meteo per Sabato 17 Febbraio a Cosenza promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle condizioni meteorologiche stabili.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa variabile tra il 7% e l’8%. Le temperature si manterranno intorno ai 9°C, con una leggera percezione di fresco intorno ai 8°C. Il vento soffierà da Est con una velocità tra i 5.9km/h e i 6.4km/h. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti, mentre l’umidità si aggirerà attorno al 57-61% e la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1023-1024hPa.

Nella mattina di Sabato, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e una copertura nuvolosa nullo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16.3°C verso mezzogiorno, con una percezione di calore di circa 15.5°C. Il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità compresa tra i 4km/h e i 9.1km/h. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno ancora assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 54-60% e la pressione atmosferica oscillerà tra 1024hPa e 1025hPa.

Nel pomeriggio, il meteo si manterrà stabile con cielo sereno e una copertura nuvolosa pari a zero. Le temperature massime verranno registrate intorno alle 16:00, toccando i 15.4°C con una percezione di calore di 14.6°C. Il vento cambierà direzione verso Nord-Nord Ovest, aumentando leggermente la sua velocità fino a 10.4km/h. L’umidità sarà al suo apice, raggiungendo il 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1025hPa.

Nella serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa nulla, e le temperature si abbasseranno gradualmente raggiungendo i 9.1°C intorno alle 23:00, con una percezione di fresco di 8.6°C. Il vento continuerà a soffiare da Est mantenendo una velocità costante tra i 5km/h e i 5.7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73-76%, mentre la pressione atmosferica raggiungerà il suo picco massimo a 1029hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza indicano una giornata piacevole, con cielo sereno, assenza di precipitazioni e una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Sia chi desidera godersi una passeggiata all’aria aperta, che chi ha in programma attività al chiuso, potrà pianificare serenamente la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9° perc. 8.3° Assenti 5.9 E max 5.4 Levante 61 % 1023 hPa 3 cielo sereno 8.5° perc. 7.7° Assenti 6.3 E max 5.5 Levante 57 % 1023 hPa 6 cielo sereno 8.3° perc. 7.5° Assenti 6 E max 5.3 Levante 60 % 1024 hPa 9 cielo sereno 14.3° perc. 13.2° Assenti 4.2 NNO max 4 Maestrale 54 % 1025 hPa 12 cielo sereno 16.3° perc. 15.4° Assenti 7.9 NO max 8.4 Maestrale 55 % 1024 hPa 15 cielo sereno 15.4° perc. 14.6° Assenti 8.5 NNO max 10.4 Maestrale 62 % 1025 hPa 18 cielo sereno 10.3° perc. 9.5° Assenti 5.2 ENE max 4.8 Grecale 79 % 1027 hPa 21 cielo sereno 9.4° perc. 8.9° Assenti 5.7 E max 5.3 Levante 73 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:49

