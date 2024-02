Previsioni Meteo Cosenza per domani Martedì 20 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Febbraio a Cosenza indicano che la giornata sarà caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere. Durante la notte, il cielo resterà coperto con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa alla fine della mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con una leggera variazione al calare della notte. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore all’effettiva temperatura, con valori che si aggireranno intorno ai 9°C. La velocità del vento oscillerà tra i 3.5 e i 6.1 km/h con una lieve tendenza all’aumento nelle prime ore della mattina.

Durante la mattina, la situazione meteorologica peggiorerà con piogge leggere che dovrebbero interessare l’intera città. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14.9°C intorno alle 10:00, mantenendosi poi costanti. La velocità del vento aumenterà fino a toccare i 12.1 km/h. Le condizioni del tempo non miglioreranno nel corso della giornata, con precipitazioni costanti e venti con raffiche che potrebbero arrivare fino a 15.8 km/h.

Alla sera, la situazione rimarrà simile, con cielo coperto, temperature che si manterranno stabili intorno ai 9.5°C e venti leggermente più intensi, con raffiche fino a 18.9 km/h. Le probabilità di precipitazioni diminuiranno leggermente, ma comunque rimarranno consistenti attorno al 16-24%.

In conclusione, Martedì 20 Febbraio a Cosenza sarà caratterizzato da un tempo instabile, con cielo coperto e precipitazioni che si protrarranno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno generalmente miti e i venti risulteranno moderati. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche durante la giornata e di essere preparati per l’eventuale pioggia.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 10.3° perc. 9.3° Assenti 3.9 SE max 4.2 Scirocco 74 % 1021 hPa 3 cielo coperto 9.5° perc. 9.5° prob. 8 % 3.8 ENE max 4.4 Grecale 79 % 1020 hPa 6 cielo coperto 9.1° perc. 8.4° prob. 9 % 6.1 ENE max 6 Grecale 84 % 1020 hPa 9 cielo coperto 14.1° perc. 13.3° prob. 12 % 5.7 NNE max 11.7 Grecale 66 % 1019 hPa 12 pioggia leggera 14.2° perc. 13.4° 0.17 mm 8.1 NNE max 12.2 Grecale 65 % 1018 hPa 15 pioggia leggera 12.6° perc. 11.9° 0.19 mm 10.3 NNE max 14.5 Grecale 77 % 1018 hPa 18 cielo coperto 9.7° perc. 8.2° prob. 39 % 10.6 NE max 16.1 Grecale 88 % 1020 hPa 21 cielo coperto 9.5° perc. 7.9° prob. 24 % 10.9 NNE max 18.2 Grecale 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.