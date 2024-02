Previsioni Meteo Cosenza per domani Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 19 Febbraio a Cosenza indicano che durante la notte avremo un po’ di variabilità con possibili nubi sparse, temperatura intorno ai 9.5°C e umidità al 95%. Il vento soffierà da Sud con una velocità di circa 6km/h. Successivamente, nella mattina, ci aspettiamo un cielo coperto con leggero aumento della temperatura fino a 12.4°C e un calo dell’umidità al 79%. Durante il pomeriggio, le nuvole saranno più sparse con una temperatura massima di 15.5°C e umidità intorno al 58%. Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 10.4°C e umidità intorno al 77%. Il vento sarà leggero, con intensità compresa tra i 3.9km/h e i 5.5km/h, proveniente principalmente da direzione Sud. Si prevede una bassa probabilità di precipitazioni durante il pomeriggio e la sera, con il resto della giornata senza precipitazioni previste.

Queste previsioni meteo sono importanti per programmare le attività all’aperto e pianificare al meglio la giornata. Con le informazioni a disposizione, si consiglia di prepararsi a una giornata con possibili alternanze di nuvolosità e temperature miti, ottima possibilità di godersi la giornata all’aperto. Come sempre, resta consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteo prima di pianificare qualsiasi attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.6° perc. 7.6° Assenti 6.7 S max 7.6 Ostro 92 % 1028 hPa 3 cielo coperto 9.5° perc. 9.2° prob. 2 % 4.8 SSO max 5.9 Libeccio 95 % 1027 hPa 6 cielo coperto 9.7° perc. 9.7° prob. 30 % 4.8 SSO max 5.7 Libeccio 95 % 1026 hPa 9 nubi sparse 13.6° perc. 12.8° prob. 6 % 7.6 OSO max 8.7 Libeccio 70 % 1025 hPa 12 nubi sparse 15.5° perc. 14.6° prob. 3 % 9.6 O max 8.4 Ponente 58 % 1023 hPa 15 nubi sparse 13.6° perc. 12.8° Assenti 6.9 O max 6.8 Ponente 68 % 1022 hPa 18 nubi sparse 9.7° perc. 9.7° Assenti 4.5 SE max 5.5 Scirocco 86 % 1022 hPa 21 cielo coperto 9.8° perc. 9.8° prob. 1 % 4 SSE max 5 Scirocco 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.