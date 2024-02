Previsioni Meteo Catanzaro per oggi Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 14 Febbraio, a Catanzaro, si prevede un’imponente giornata di soleggiamento. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature si manterranno fresche durante la notte, attorno ai 4-5°C, con velocità del vento che non supererà i 15km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità rimarrà costante intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si aggirerà sui 1018 hPa.

Man mano che il mattino avanza, le condizioni rimarranno invariate con un leggero aumento delle temperature, raggiungendo i 13°C intorno alle 09:00. La velocità del vento si attenuerà ulteriormente, favorendo una sensazione di maggiore temperatura percepita. Durante il pomeriggio, il termometro si alzerà ulteriormente, raggiungendo i 15.5°C intorno alle 12:00, con una leggera variazione della direzione del vento, passando da Nord Ovest a Ovest – Nord Ovest.

Nel tardo pomeriggio e la sera, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con temperature che si attesteranno intorno agli 8-9°C e una leggera variazione della copertura nuvolosa intorno al 3%. La pressione atmosferica salirà leggermente, attestandosi su valori intorno ai 1022-1023 hPa. Il vento, proveniente sempre da Nord Ovest, si manterrà a velocità costante intorno ai 15-19 km/h.

In conclusione, Mercoledì 14 Febbraio a Catanzaro sarà caratterizzato da un clima mite e da un soleggiato. Le temperature si alzeranno progressivamente, passando da 4-5°C durante la notte a 15.5°C intorno a mezzogiorno. Il vento sarà moderato, non superando i 19 km/h, e non ci saranno precipitazioni. Sono previste condizioni meteo ideali per svolgere varie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 4.9° perc. 2.3° Assenti 11.2 NO max 14.6 Maestrale 76 % 1018 hPa 8 cielo sereno 10.1° perc. 8.7° Assenti 8.9 NO max 18.5 Maestrale 60 % 1020 hPa 11 cielo sereno 15.1° perc. 13.7° Assenti 7 NO max 14.9 Maestrale 39 % 1019 hPa 14 cielo sereno 14.6° perc. 13.4° Assenti 11 ONO max 18.2 Maestrale 45 % 1019 hPa 17 cielo sereno 9.8° perc. 7.8° Assenti 13.3 ONO max 19.7 Maestrale 66 % 1021 hPa 20 cielo sereno 8.4° perc. 6.7° Assenti 10.1 NO max 18.3 Maestrale 65 % 1023 hPa 23 cielo sereno 8.1° perc. 6.4° Assenti 10.1 NO max 15.6 Maestrale 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.