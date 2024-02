Previsioni Meteo Catanzaro per oggi Martedì 20 Febbraio

StrettoWeb

Il martedì 20 Febbraio a Catanzaro si preannuncia una giornata influenzata da condizioni meteo variabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11-12°C, con una leggera percezione di freddo (10-11°C) a causa della brezza proveniente dal Nord Est. La velocità del vento oscillerà tra i 3.7 e i 5.9 km/h, con raffiche leggere e la presenza di una minima probabilità di precipitazioni (3%). L’umidità si manterrà intorno al 73-76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1020hPa.

Nella mattina del 20 Febbraio, il cielo resterà nuvoloso con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa (95-99%). Le temperature vedranno un lieve aumento, raggiungendo i 12-14°C, con una percezione termica tra i 11 e i 13°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori compresi tra i 5.2 e i 11.1 km/h, in prevalenza provenienti dalla direzione Est. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020-1021hPa, mentre le probabilità di precipitazioni si manterranno intorno al 2-9%.

Nel pomeriggio sono previste piogge leggere, con una copertura nuvolosa e un’umidità del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 13-15°C, con una percezione termica di 13-14°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo valori compresi tra i 13.2 e i 16.4 km/h, sempre provenienti dalla direzione Est. Le precipitazioni saranno di circa 0.1-0.15mm, e l’umidità raggiungerà il 72-78%. La pressione atmosferica subirà un lieve calo, attestandosi sui 1019-1020hPa.

Mentre la sera il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature comprese tra i 10-11°C e una percezione di freddo intorno ai 9-10°C. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra i 8.3 e i 9.8 km/h da Nord-Nord Est, con una probabilità di precipitazioni del 14-46%. L’umidità resterà stabile intorno all’80-83%, e la pressione atmosferica si manterrà elevata sui 1020-1021hPa.

In conclusione, martedì 20 Febbraio a Catanzaro sarà caratterizzato da una diffusa copertura nuvolosa e da piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, ma sarà consigliabile dotarsi di un ombrello o di un impermeabile per affrontare le precipitazioni previste. Resta importante monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Febbraio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 11.3° perc. 10.5° prob. 3 % 4.9 NE max 6.6 Grecale 76 % 1020 hPa 8 cielo coperto 12.8° perc. 12.1° prob. 9 % 8.4 E max 16.6 Levante 74 % 1021 hPa 11 pioggia leggera 15° perc. 14.2° 0.1 mm 16 E max 19.4 Levante 64 % 1020 hPa 14 pioggia leggera 14.3° perc. 13.6° 0.13 mm 14.6 E max 19.7 Levante 68 % 1019 hPa 17 cielo coperto 11.2° perc. 10.6° prob. 46 % 9.8 NE max 18 Grecale 83 % 1020 hPa 20 cielo coperto 10.6° perc. 9.8° prob. 14 % 8.3 NNE max 16.7 Grecale 80 % 1021 hPa 23 cielo coperto 10.2° perc. 9.4° prob. 15 % 10.6 NNE max 18.9 Grecale 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 17:52

