Previsioni Meteo Catanzaro per oggi Giovedì 22 Febbraio

La giornata di Giovedì 22 Febbraio a Catanzaro sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche abbastanza prevedibili, garantendo a chiunque stia programmando attività all’aperto di organizzare la propria giornata con sicurezza.

Le prime ore della mattina, nel dettaglio tra le ore 6:00 e le 9:00, mostreranno un cielo sereno con una copertura nuvolosa variabile tra il 2% e il 4%. Le temperature si manterranno comprese tra gli 8.5°C e i 13.8°C, con una percezione di freddo lievemente inferiore. Il vento soffierà con intensità moderata tra i 3.2km/h e i 5.7km/h, provenendo dai quadranti Nord – Nord Ovest e Sud – Sud Est. Le precipitazioni non saranno presenti, e l’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo una sensazione di freschezza non eccessiva. La pressione atmosferica si attesterà a 1023hPa, mantenendosi stabile durante queste ore.

Proseguendo verso le ore centrali del mattino, la situazione meteorologica non risentirà di particolari variazioni. Il cielo si manterrà sereno, con una lieve variazione della copertura nuvolosa tra il 2% e il 3%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo un massimo di 14.5°C, percepiti come 13.4°C. Il vento aumenterà leggermente la propria intensità, oscillando tra i 4.1km/h e i 7.4km/h, senza comportare precipitazioni e mantenendo l’umidità ad un livello accettabile del 52%. La pressione atmosferica scenderà a 1022hPa.

Nel primo pomeriggio, tra le 13:00 e le 15:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse, con una copertura che oscillerà tra il 14% e il 38%. Le temperature massime si manterranno attorno ai 15.4°C, ma la percezione di freddo calerà fino a 13.3°C. Il vento sarà moderato, con raffiche di circa 10.5km/h, proveniente prevalentemente dai quadranti Sud e Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità aumenterà fino al 59%, rispetto alle ore precedenti. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1019hPa.

Nel tardo pomeriggio e nella fase serale, tra le 16:00 e le 20:00, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e poche nuvole, con una copertura nuvolosa che raggiungerà un massimo del 50%. Le temperature caleranno gradualmente, arrivando a 10°C, con una percezione di freddo di 9.3°C. Il vento soffierà a una velocità tra i 6.6km/h e gli 8.9km/h, provenendo dai quadranti Ovest e Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni resteranno assenti, e l’umidità sarà al massimo del 76%. La pressione atmosferica si manterrà costante a 1019hPa.

Infine, nella serata più tarda, tra le 20:00 e le 23:00, il cielo mostrerà nubi sparse con una copertura fino al 63%. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, percepite come 8.8°C. Il vento presenterà una leggera aumentata di intensità, arrivando a 10.4km/h, sempre proveniente dai quadranti Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni non sono previste, e l’umidità si manterrà al 58%. La pressione atmosferica continuerà a essere stabile a 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Catanzaro suggeriscono una giornata complessivamente stabile e senza precipitazioni significative, con temperature massime attorno ai 15.4°C e minime a 8.5°C, mantenendo un’umidità che oscillerà tra il 51% e il 79%. Sia chi si recherà al lavoro durante la mattinata, sia chi pianifica attività all’aperto durante il pomeriggio potrà farlo in tranquillità, tenendo conto di un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e di un vento costante ma gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.6° perc. 8.1° Assenti 5.3 NNO max 6 Maestrale 66 % 1023 hPa 8 cielo sereno 11.8° perc. 10.6° Assenti 1.3 SSO max 3.6 Libeccio 61 % 1022 hPa 11 cielo sereno 15.1° perc. 14° Assenti 7.3 SSE max 8.6 Scirocco 51 % 1021 hPa 14 poche nuvole 15.1° perc. 14.1° Assenti 8.5 S max 10.8 Ostro 55 % 1019 hPa 17 nubi sparse 10.4° perc. 9.6° Assenti 5.3 OSO max 7.5 Libeccio 79 % 1019 hPa 20 poche nuvole 9.4° perc. 8.3° Assenti 8.2 ONO max 8.7 Maestrale 66 % 1019 hPa 23 nubi sparse 10.2° perc. 8.8° Assenti 8 ONO max 10.4 Maestrale 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 17:54

