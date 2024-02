Previsioni Meteo Catanzaro per domani Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Catanzaro indicano condizioni variabili durante l’arco della giornata. Durante la notte, si prevede una copertura nuvolosa tra il 24% e il 35%, con temperature comprese tra 8.4°C e 9.1°C e una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest, con velocità del vento attorno ai 5.3-6.3km/h. Le precipitazioni sono previste come assenti, mentre l’umidità si attesta intorno al 75-78% e la pressione atmosferica varia tra 1023hPa e 1024hPa.

Le prime ore della mattina mostreranno una diminuzione delle nuvole, con un cielo sereno o solo leggermente nuvoloso, e temperature che si attesteranno tra i 8.6°C e i 13.7°C. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 1.4km/h e 5.4km/h e continuerà a provenire dalla direzione Nord – Nord Ovest, ma variando poi verso Sud – Sud Est. Le precipitazioni saranno assenti, con l’umidità che diminuirà gradualmente dal 78% al 61% e la pressione atmosferica che avrà una leggera diminuzione da 1023hPa a 1022hPa.

Nel corso del pomeriggio, è prevista un aumento della copertura nuvolosa con una percentuale variabile tra il 43% e il 50%, e temperature che si manterranno intorno ai 14.6°C. Il vento avrà una lieve intensificazione, toccando punte di 9.9km/h, provenendo sempre da direzioni meridionali. Le precipitazioni saranno assenti, con un aumento dell’umidità intorno al 66% e una diminuzione della pressione atmosferica che si stabilizzerà intorno ai 1019hPa.

La tendenza a sera conferma una maggior copertura nuvolosa, con un cielo parzialmente nuvoloso fino ad essere completamente coperto nelle ultime ore. Le temperature si manterranno intorno ai 10.3°C – 10.8°C, mentre il vento avrà un’intensificazione, con raffiche fino a 10.7km/h, provenienti da direzioni ovest – nord ovest. Le precipitazioni resteranno assenti, con l’umidità e la pressione atmosferica che si manterranno sostanzialmente costanti rispetto alle ore pomeridiane.

In sintesi, le previsioni del tempo per Giovedì 22 Febbraio a Catanzaro mostrano una giornata variabile, con copertura nuvolosa in aumento nel corso della giornata, temperature che si manterranno su valori miti e vento proveniente da direzioni variabili, ma principalmente meridionali. Da tenere in considerazione l’assenza di precipitazioni e la stabilità dell’umidità e della pressione atmosferica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.1° perc. 8.4° Assenti 6.3 NNO max 6.8 Maestrale 75 % 1024 hPa 3 poche nuvole 8.7° perc. 8.4° prob. 2 % 4.9 NNO max 5.4 Maestrale 76 % 1023 hPa 6 poche nuvole 8.6° perc. 8.6° prob. 2 % 4.1 NNO max 5.4 Maestrale 78 % 1023 hPa 9 cielo sereno 13.7° perc. 12.8° Assenti 5.4 SSE max 6.7 Scirocco 62 % 1022 hPa 12 poche nuvole 15.2° perc. 14.4° Assenti 8 S max 10.3 Ostro 61 % 1021 hPa 15 nubi sparse 14.6° perc. 13.8° Assenti 8.4 S max 10.9 Ostro 66 % 1019 hPa 18 nubi sparse 10.7° perc. 10° Assenti 5.6 OSO max 8.2 Libeccio 84 % 1020 hPa 21 cielo coperto 10.4° perc. 9.5° Assenti 8.5 ONO max 10.3 Maestrale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 17:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.