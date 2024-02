Previsioni Meteo Catania per oggi Venerdì 16 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Catania per Venerdì 16 Febbraio indicano una giornata inizialmente all’insegna della stabilità atmosferica, seguita da un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata.

Durante la notte il cielo si presenterà parzialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 7-8 gradi Celsius. Il vento soffierà da Ovest con una velocità intorno ai 5-6 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità sarà intorno al 70-77%, con una pressione atmosferica di 1020-1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno o leggermente nuvoloso, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 15-16 gradi Celsius. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 4-5 km/h e le precipitazioni continueranno ad essere assenti. L’umidità diminuirà lentamente attestandosi intorno al 40-50%, con la pressione atmosferica che oscillerà tra 1022-1023 hPa.

Nel pomeriggio e nella sera, la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, con possibilità di nubi sparse che caratterizzeranno il cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 15 gradi Celsius nel pomeriggio, per poi scendere gradualmente fino a quota 12-13 gradi durante la sera. Il vento proveniente dall’Est – Sud Est aumenterà la sua intensità nel corso della giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 12-15 km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, con un’umidità che aumenterà fino al 78% e una pressione atmosferica che si manterrà stabile attorno ai 1022-1023 hPa.

In conclusione, Venerdì 16 Febbraio a Catania sarà caratterizzato da una mattinata con cielo sereno e temperature in aumento, seguita da un pomeriggio e una sera con cielo parzialmente nuvoloso e temperature in leggero calo. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Sud Est con lieve intensificazione nel corso della giornata, mentre le precipitazioni rimarranno assenti. Bisognerà prestare attenzione all’aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e della sera, ma nel complesso le condizioni meteorologiche si presenteranno piuttosto gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8° perc. 7.2° Assenti 5.9 O max 6.9 Ponente 71 % 1020 hPa 8 poche nuvole 11.6° perc. 10.1° Assenti 5 OSO max 4.8 Libeccio 48 % 1022 hPa 11 poche nuvole 15.6° perc. 14.4° Assenti 8.7 SE max 7.8 Scirocco 45 % 1022 hPa 14 nubi sparse 15.6° perc. 14.7° Assenti 10.8 ESE max 9.8 Scirocco 56 % 1021 hPa 17 nubi sparse 13.5° perc. 12.7° Assenti 8 E max 14.1 Levante 68 % 1022 hPa 20 cielo coperto 13° perc. 12.2° Assenti 3.8 E max 7.1 Levante 74 % 1023 hPa 23 cielo coperto 11.9° perc. 11.2° Assenti 1.4 NE max 5.3 Grecale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:55

