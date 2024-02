Previsioni Meteo Catania per oggi Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 14 Febbraio a Catania promettono una giornata di cielo sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, con minime previste intorno ai 10-11°C. Il vento soffierà leggero da Ovest-Nord Ovest a velocità variabile tra i 3 e i 7 km/h.

Al sorgere del sole, i termometri segneranno circa 9-10°C, ma con il passare delle ore la temperatura aumenterà gradualmente. Durante la mattina, il cielo resterà sgombro da nuvole e i valori termici oscilleranno tra i 12°C e i 15°C. Il vento si manterrà leggero, proveniente prevalentemente da direzione Nord-Nord Ovest con velocità tra i 4 e gli 7 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno punte massime intorno ai 17-18°C. Il vento aumenterà leggermente d’intensità, arrivando a soffiare da Nord Est a velocità tra i 12 e i 19 km/h.

Anche durante la sera, non sono previsti cambiamenti significativi: il cielo resterà sereno e le temperature tenderanno a scendere progressivamente fino a raggiungere valori prossimi ai 10°C. Il vento, proveniente da Ovest, avrà una velocità compresa tra i 4 e i 8 km/h, rendendo la percezione di fresco meno marcata.

In conclusione, Mercoledì 14 Febbraio a Catania, godremo di una giornata con cielo sereno e temperature miti. La poca presenza di vento e la totale assenza di precipitazioni renderanno la giornata ideale per godersi la città siciliana in compagnia di una dolce metà.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9.4° perc. 9.4° prob. 15 % 4.2 NNO max 6.2 Maestrale 73 % 1017 hPa 8 cielo sereno 12.9° perc. 11.6° Assenti 6.7 NNO max 12.6 Maestrale 55 % 1019 hPa 11 cielo sereno 17.2° perc. 15.9° Assenti 8.4 ENE max 13.5 Grecale 37 % 1019 hPa 14 cielo sereno 17.4° perc. 16.1° Assenti 7.9 NE max 16.4 Grecale 37 % 1019 hPa 17 cielo sereno 13.6° perc. 12.4° Assenti 11.4 NNE max 14.8 Grecale 53 % 1021 hPa 20 cielo sereno 10.8° perc. 9.5° Assenti 7 ONO max 10.9 Maestrale 59 % 1022 hPa 23 cielo sereno 9.9° perc. 9.9° Assenti 3.6 ONO max 5.6 Maestrale 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:53

