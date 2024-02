Previsioni Meteo Catania per oggi Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Martedì 13 Febbraio, le previsioni del tempo per Catania preannunciano un’andamento stabile e relativamente mite. Durante la notte, ci si può attendere un cielo sereno con una temperatura minima di 10.7°C percepita come 9.6°C. La velocità del vento sarà di 5.4km/h proveniente da Nord Ovest, e la probabilità di precipitazioni è del 3%. L’umidità sarà intorno al 65% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Al passare delle ore e l’avvicinarsi della mattina, il cielo rimarrà sereno con pochissime nubi sparse. La temperatura si manterrà relativamente costante, oscillando tra i 10.9°C e i 14°C, e la percezione di freddo oscillerà tra i 9.6°C e i 12.6°C. La direzione del vento cambierà leggermente, con una velocità che può raggiungere i 11km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità diminuirà gradualmente, attestandosi intorno al 47% nel tardo mattino, mentre la pressione atmosferica mostrerà una tendenza all’aumento, arrivando a 1014hPa.

Nel corso della giornata, in particolare durante il pomeriggio, è prevista l’arrivo di nubi sparse con una copertura stimata intorno al 40-42%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai 13-16.5°C, e la percezione di freddo sarà di circa 12.2-15.7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17.2km/h, e potrebbero verificarsi deboli precipitazioni con una probabilità del 3%. L’umidità tenderà a salire fino al 66%, mentre la pressione atmosferica raggiungerà i 1015-1016hPa.

Verso la sera, il cielo si schiarirà nuovamente, con una copertura nuvolosa stimata intorno al 3%. Le temperature oscilleranno tra i 10.2-13.1°C, con una percezione di freddo di 9.6-12.2°C. Il vento soffierà a una velocità di 13.4-16.1km/h proveniente da diverse direzioni, e la probabilità di precipitazioni salirà leggermente al 7%. L’umidità sarà intorno al 60-65%, mentre la pressione atmosferica potrebbe raggiungere i 1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 13 Febbraio a Catania indicano un’alternanza tra cielo sereno e nubi sparse, con temperature miti e venti moderati. È consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti in caso di variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.8° perc. 8.3° Assenti 5.5 N max 8.3 Tramontana 75 % 1010 hPa 8 cielo sereno 11.6° perc. 10.3° Assenti 9.6 O max 11.1 Ponente 57 % 1013 hPa 11 cielo sereno 16.4° perc. 15.1° Assenti 6.7 SO max 7.7 Libeccio 38 % 1014 hPa 14 cielo sereno 16.5° perc. 15.3° Assenti 12.6 ESE max 11.2 Scirocco 41 % 1013 hPa 17 nubi sparse 13.6° perc. 12.7° prob. 3 % 2.9 ESE max 8.4 Scirocco 65 % 1015 hPa 20 cielo sereno 12° perc. 10.8° prob. 3 % 10.5 ONO max 15.8 Maestrale 62 % 1017 hPa 23 cielo sereno 10.7° perc. 9.6° prob. 7 % 5.4 NO max 12.3 Maestrale 65 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:52

