Previsioni Meteo Catania per oggi Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Il 15 Febbraio a Catania avremo una giornata all’insegna del bel tempo. Al mattino, il cielo sarà sereno e la temperatura oscillerà tra i 8.5°C e i 16.1°C. Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con il cielo ancora sgombro da nuvole e temperature comprese tra i 15.3°C e i 16.6°C.

Anche in serata e in nottata le condizioni non subiranno variazioni, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 10.7°C.

Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e pressione atmosferica stabile a 1023hPa. L’umidità si attesterà intorno al 61%.

In conclusione, Catania godrà di una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, ideali per svolgere le attività quotidiane all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.5° perc. 7.3° Assenti 7.9 ONO max 8.1 Maestrale 66 % 1021 hPa 8 cielo sereno 11.4° perc. 9.8° Assenti 8.1 OSO max 8.8 Libeccio 49 % 1023 hPa 11 cielo sereno 16.1° perc. 14.7° Assenti 5.8 SSE max 4.7 Scirocco 34 % 1023 hPa 14 cielo sereno 15.6° perc. 14.2° Assenti 9.6 SE max 8.6 Scirocco 39 % 1022 hPa 17 cielo sereno 13.2° perc. 12° Assenti 4.3 SE max 6.4 Scirocco 54 % 1022 hPa 20 cielo sereno 12.1° perc. 10.9° Assenti 1.2 N max 5 Tramontana 60 % 1023 hPa 23 cielo sereno 10.7° perc. 9.4° Assenti 3.5 O max 4.1 Ponente 61 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.