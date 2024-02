Previsioni Meteo Catania per Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Febbraio a Catania mostrano un’imminente giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto.

La notte sarà caratterizzata da nuvole sparse con una copertura nuvolosa del 53%, seguita da una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 13-13,2°C, con una lieve diminuzione fino a 12,6°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà tra i 6,8 e i 9,8 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità sarà intorno al 40-49%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1020hPa. Le precipitazioni sono previste assenti.

Nella mattina di Mercoledì, il cielo si presenterà nuovamente coperto al 100%, con temperature in aumento fino a raggiungere i 16,9°C intorno alle ore 9:00. La velocità del vento sarà moderata e costante, tra i 7 e i 12,2 km/h, proveniente da ovest. L’umidità aumenterà leggermente fino al 38%, mentre le precipitazioni continueranno a essere assenti. La pressione atmosferica calerà fino a 1019hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature massime che raggiungeranno i 20°C intorno alle ore 13:00. La velocità del vento sarà predominante da sud-ovest, con un’umidità costante al 39-41%. La pressione atmosferica diminuirà fino a 1015hPa.

Verso sera, il cielo coperto rimarrà costante al 99-100%, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Il vento si manterrà a una velocità di 5-10 km/h, prevalente da ovest-nord-ovest. L’umidità aumenterà fino al 66-67%, mentre le precipitazioni continueranno a essere assenti. La pressione atmosferica si attesterà a 1015-1016hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 7 Febbraio a Catania mostrano un andamento costante del meteo, con cielo coperto per l’intera giornata e temperature comprese tra i 12,6 e i 20°C. Vi invitiamo a rimanere aggiornati sulle condizioni del tempo consultando le fonti ufficiali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 13° perc. 11.7° Assenti 9 O max 11.1 Ponente 49 % 1022 hPa 3 cielo coperto 13.2° perc. 11.6° Assenti 7.6 ONO max 8.5 Maestrale 42 % 1021 hPa 6 cielo coperto 12.7° perc. 11.1° Assenti 7 O max 8.3 Ponente 40 % 1020 hPa 9 cielo coperto 16.9° perc. 15.6° Assenti 12.2 O max 18.5 Ponente 38 % 1019 hPa 12 cielo coperto 19.9° perc. 19° Assenti 13.7 SO max 17.7 Libeccio 39 % 1017 hPa 15 cielo coperto 19° perc. 18.2° Assenti 12.7 SO max 16.4 Libeccio 46 % 1015 hPa 18 cielo coperto 14.7° perc. 13.9° Assenti 5 NO max 6.3 Maestrale 63 % 1015 hPa 21 nubi sparse 13° perc. 12.1° Assenti 10.2 O max 14.9 Ponente 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.