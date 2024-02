Previsioni Meteo Catania per domani Mercoledì 21 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 21 Febbraio, le previsioni del tempo a Catania promettono una giornata variabile, con nuvolosità in diminuzione nel corso delle ore. La notte si presenterà con un cielo principalmente coperto, accompagnato da piogge leggere che potrebbero proseguire fino alle prime ore dell’alba. Le temperature oscilleranno intorno ai 13-14°C, con una percezione leggermente inferiore a causa dell’alta umidità e di un vento moderato proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 30 km/h.

Guardando oltre l’alba, la mattina inizierà con cielo nuvoloso e copertura del 100%, ma senza precipitazioni. Le temperature tenderanno a salire leggermente, mentre il vento diminuirà di intensità. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente fino a risultare intorno al 95% nelle ore centrali della mattinata.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura intorno al 60%. Le temperature si manterranno sui 15-16°C, con venti provenienti da Est e raffiche leggere. Nel complesso, le condizioni meteo in questa fascia oraria saranno gradevoli, con una diminuzione dell’umidità e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1021hPa.

La sera, infine, si presenterà con poche nuvole e una copertura intorno al 15-30%. Le temperature si attenueranno lentamente, rimanendo comunque sopra i 10°C, con venti che caleranno di intensità e nessuna previsione di precipitazioni. Le condizioni risultano particolarmente favorevoli per le attività all’aperto e per godere di una piacevole serata in città.

In conclusione, le previsioni meteo indicano una giornata inizialmente instabile, con piogge leggere durante la notte, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno in linea con la stagione e il vento non presenterà criticità significative. Resta comunque consigliata un’attenta verifica delle condizioni meteo prima di pianificare eventuali attività all’aperto, in modo da godere al meglio di quanto la giornata offrirà.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 13.6° perc. 12.7° prob. 40 % 17 NE max 32 Grecale 68 % 1019 hPa 3 pioggia leggera 12.9° perc. 12.2° 0.16 mm 15 NE max 30.1 Grecale 75 % 1019 hPa 6 cielo coperto 12.5° perc. 11.8° prob. 44 % 14.3 NE max 20.4 Grecale 76 % 1020 hPa 9 nubi sparse 15.2° perc. 14.4° prob. 8 % 13.9 ENE max 17 Grecale 61 % 1022 hPa 12 nubi sparse 16.1° perc. 15.3° prob. 9 % 19 E max 19.4 Levante 59 % 1021 hPa 15 nubi sparse 15° perc. 14.3° Assenti 25.1 E max 25.5 Levante 64 % 1021 hPa 18 nubi sparse 13.7° perc. 13° Assenti 17.3 ENE max 24.6 Grecale 71 % 1022 hPa 21 poche nuvole 12.2° perc. 11.4° Assenti 9.3 NE max 9.4 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:59

