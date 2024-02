Previsioni Meteo Catania per domani Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 19 Febbraio a Catania promettono una giornata variegata, con cambiamenti climatici significativi in diverse fasce orarie.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. La temperatura oscillerà intorno ai 11.8°C, ma sarà percepita più fredda, intorno ai 10.8°C. Il vento soffierà a una velocità di 6.1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La presenza di precipitazioni e umidità si attesterà rispettivamente al 0% e al 66%.

Dalla mattina fino al primo pomeriggio, il cielo si manterrà in prevalenza sereno con una copertura nuvolosa modesta. La temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 18.2°C intorno alle 13:00, con venti che soffieranno da Sud – Sud Est a una velocità compresa tra 4.7km/h e 10.3km/h. L’umidità aumenterà fino al 41% verso le ore centrali della giornata.

Nel tardo pomeriggio e verso la sera, il cielo si coprirà di nubi sparse con una percentuale che potrebbe arrivare fino al 70%. La temperatura si manterrà attorno ai 14°C – 13.9°C con una variazione minima. Il vento cambierà direzione provenendo da Est – Nord Est e diminuirà leggermente di intensità. L’umidità, invece, potrebbe oscillare tra il 66% e il 71%.

In conclusione, la giornata sarà caratterizzata da un mix di condizioni meteo, passando da cielo sereno a nuvolosità significativa verso sera. Le temperature oscilleranno tra gli 11.2°C e i 18.2°C, mentre il vento manterrà un’andatura costante per gran parte della giornata. Pertanto, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche in corso d’opera.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.8° perc. 10.8° Assenti 6.1 ONO max 6.7 Maestrale 66 % 1028 hPa 3 nubi sparse 11.2° perc. 9.9° Assenti 5.8 ONO max 5.9 Maestrale 60 % 1026 hPa 6 nubi sparse 10.9° perc. 9.5° Assenti 5 ONO max 5.4 Maestrale 59 % 1026 hPa 9 cielo sereno 15.1° perc. 13.9° Assenti 4.7 OSO max 4.9 Libeccio 45 % 1026 hPa 12 nubi sparse 17.9° perc. 16.8° Assenti 3.8 SSE max 7.1 Scirocco 40 % 1023 hPa 15 nubi sparse 16.2° perc. 15.4° Assenti 12 SE max 11.7 Scirocco 57 % 1021 hPa 18 nubi sparse 13.9° perc. 13.1° Assenti 6.5 ENE max 9.9 Grecale 70 % 1022 hPa 21 cielo coperto 13.6° perc. 12.7° Assenti 2.7 N max 3.5 Tramontana 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.