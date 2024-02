Previsioni Meteo Catania: Domani Martedì 6 Febbraio con sole

StrettoWeb

A Catania, martedì 6 febbraio vedremo prevalentemente cielo sereno durante la notte, con una leggera copertura nuvolosa in alcune ore. Le temperature si manterranno piacevoli, con minime tra i 12.3°C e i 11.8°C e un leggero aumento al mattino, con picchi fino ai 20.1°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, la velocità del vento si attesterà intorno ai 5-6km/h, proveniente principalmente da direzione Ovest – Nord Ovest.

Al mattino, la situazione rimarrà stabile, con temperature che continueranno a salire, fino a raggiungere i 16.3°C intorno alle 09:00. La direzione del vento rimarrà costante, soprattutto da ovest, e la copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente.

Nel corso del pomeriggio, le temperature raggiungeranno i valori più alti, con il sole a dominare il cielo. Tuttavia, si avrà un leggero aumento della copertura nuvolosa, che comunque non impatterà sulle previsioni di precipitazioni.

In serata, le temperature inizieranno a calare, con venti leggermente più sostenuti che potrebbero far aumentare la percezione termica. L’umidità tenderà a crescere, avvicinandosi al 61% durante la notte.

Per martedì 6 febbraio, le previsioni meteo per Catania si confermano quindi con una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature miti e venti deboli. Sono previste alterazioni significative delle condizioni meteo durante la giornata, quindi non ci saranno sorprese da questo punto di vista.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 12.3° perc. 10.8° Assenti 5.5 ONO max 6.3 Maestrale 47 % 1027 hPa 3 cielo sereno 12° perc. 10.3° Assenti 4.7 NO max 5.5 Maestrale 40 % 1026 hPa 6 cielo sereno 11.7° perc. 9.9° Assenti 5.7 ONO max 6.7 Maestrale 38 % 1027 hPa 9 cielo sereno 16.3° perc. 14.8° Assenti 5.5 O max 7.1 Ponente 32 % 1027 hPa 12 cielo sereno 19.6° perc. 18.5° Assenti 2.4 SO max 7 Libeccio 31 % 1025 hPa 15 cielo sereno 18.1° perc. 17.1° Assenti 6.8 SE max 6.7 Scirocco 41 % 1023 hPa 18 cielo sereno 15.1° perc. 14° Assenti 3 O max 3 Ponente 53 % 1024 hPa 21 cielo sereno 13.6° perc. 12.6° Assenti 8.6 O max 11.1 Ponente 61 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.