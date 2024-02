Previsioni Meteo Caltanissetta per oggi Sabato 10 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 10 Febbraio a Caltanissetta indicano condizioni climatiche avverse per l’intera giornata. Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La mattina vedrà un’aumento della velocità del vento, con cielo nuvoloso e temperature che potrebbero causare una sensazione di freddo maggiore rispetto al termometro. Durante il pomeriggio e la sera è prevista pioggia, talvolta moderata, con temperature che oscilleranno tra i 8°C e i 14°C.

L’umidità sarà abbastanza elevata per l’intera giornata, con picchi superiori al 90% durante le ore di pioggia. La pressione atmosferica si attesterà sui valori di 1000hPa.

Per chi dovesse mettersi in viaggio o avere impegni all’aperto, è consigliabile tenere a mente queste previsioni e prepararsi adeguatamente con abbigliamento adatto alle piogge e alle temperature non elevate.

In conclusione, Sabato 10 Febbraio a Caltanissetta si prevede un giorno prevalentemente piovoso, con un aumento della velocità del vento e temperature variabili tra la mattina, il pomeriggio e la sera.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 9.9° perc. 9.6° Assenti 5.5 ESE max 5.7 Scirocco 93 % 1007 hPa 8 cielo coperto 11.5° perc. 10.8° Assenti 17.1 SSE max 42.4 Scirocco 80 % 1006 hPa 11 pioggia leggera 11.9° perc. 11.1° 0.4 mm 29.2 SSO max 73.8 Libeccio 74 % 1004 hPa 14 pioggia leggera 11.9° perc. 11.2° 0.3 mm 27.3 SSO max 61.2 Libeccio 77 % 1001 hPa 17 pioggia moderata 9° perc. 5.2° 1.46 mm 30.1 SO max 68 Libeccio 92 % 1002 hPa 20 pioggia moderata 9.2° perc. 7° 1.89 mm 14.2 S max 42.3 Ostro 94 % 1003 hPa 23 pioggia leggera 9° perc. 6.7° 0.44 mm 14.8 OSO max 39.6 Libeccio 86 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:53

