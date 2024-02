Previsioni Meteo Caltanissetta per oggi Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Febbraio a Caltanissetta mostrano un’andamento variabile delle condizioni atmosferiche lungo l’arco della giornata.

Al mattino, a partire dalle 06:00, sono previste condizioni di cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4% e temperature comprese tra i 4.7°C e i 7.3°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità tra i 5km/h e i 20km/h, con raffiche fino a 33.8km/h. Le probabilità di pioggia saranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 63%.

Nel corso della mattinata, le temperature saliranno fino a toccare i 12.2°C alle 11:00, ma la copertura nuvolosa andrà aumentando fino a raggiungere il 3%. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili nelle prime ore del pomeriggio, con la presenza di nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa al 48%, mentre le temperature si manterranno attorno ai 12.7°C.

Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 16:00, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa al 72%, con temperature in calo a 9.5°C e nubi sparse che continueranno a caratterizzare il meteo sino al tramonto.

Verso sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 81%. Le temperature si manterranno intorno ai 6°C, mentre la probabilità di precipitazioni resterà astente, e l’umidità si attesterà all’87%.

Infine, dalle 23:00, la presenza di pioggia leggera andrà ad aumentare la copertura nuvolosa al 99%, con temperature che si manterranno attorno ai 6.4°C e venti deboli che soffieranno da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 3.7km/h.

In conclusione, è bene tenere a mente che durante la giornata le condizioni meteo si evolveranno da cielo sereno a nubi sparse per poi giungere al cielo coperto con la possibile comparsa di pioggia leggera nelle ore notturne. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni di domani per monitorare eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 5.3° perc. 4.4° prob. 27 % 5.3 ONO max 5.5 Maestrale 92 % 1010 hPa 8 cielo sereno 7.3° perc. 5.3° Assenti 10.6 O max 28.9 Ponente 80 % 1011 hPa 11 cielo sereno 12.2° perc. 10.8° Assenti 20.8 ONO max 28.5 Maestrale 47 % 1010 hPa 14 nubi sparse 12.3° perc. 10.9° Assenti 24.2 ONO max 29.1 Maestrale 48 % 1009 hPa 17 nubi sparse 7° perc. 4.8° Assenti 11.6 O max 18.6 Ponente 80 % 1010 hPa 20 cielo coperto 5.2° perc. 4° Assenti 5.9 ONO max 6.2 Maestrale 89 % 1012 hPa 23 pioggia leggera 6.4° perc. 6.4° 0.1 mm 3.5 ONO max 3.7 Maestrale 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:55

