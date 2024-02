Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Caltanissetta per la giornata di Domenica 11 Febbraio mostrano un andamento del tempo variegato.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa all’incirca dell’88%. Le temperature oscilleranno attorno ai 7°C, con una leggera percezione di freddo, mentre la velocità del vento si manterrà tra gli 8 e i 10 km/h, proveniente principalmente da direzione Sud – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, intorno all’80%, con un’un’umidità che si attesterà intorno all’87%. Si consiglia quindi di attrezzarsi adeguatamente per fronteggiare queste condizioni meteorologiche.

Nelle prime ore del mattino, la pioggia leggera sarà ancora presente, con una copertura nuvolosa intorno al 76%. Le piogge dovrebbero diminuire gradualmente nel corso della mattinata, ma la copertura nuvolosa rimarrà prevalente, con una probabilità di pioggia intorno al 100%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi attorno agli 8-9°C, ma la percezione di freddo rimarrà comunque presente. La direzione del vento tenderà a variare, mantenendosi comunque dai quadranti Sud e Ovest. L’umidità sarà elevata e si manterrà intorno al 95-97%. Sarà quindi consigliabile munirsi di indumenti impermeabili e ombrelli per fronteggiare la pioggia che caratterizzerà le prime ore della giornata.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, seppur con una minore intensità rispetto alle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, con temperature che oscilleranno tra i 9 e gli 11°C e una percezione di freddo che potrebbe risultare ancora presente. Si consiglia di prestare attenzione alle strade che potrebbero essere rese scivolose dalla pioggia caduta in precedenza. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest, con raffiche fino a 30km/h. L’umidità si attesterà attorno al 73-76%, segnalando ancora condizioni meteorologiche instabili.

Nella sera, la situazione meteorologica tenderà a migliorare leggermente, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta ma con una probabilità di pioggia in diminuzione rispetto al pomeriggio. Le temperature tenderanno a scendere, toccando i 5-6°C. La direzione del vento si confermerà da Ovest, con una velocità che si manterrà intorno ai 30km/h. L’umidità sarà ancora rilevante, aggirandosi intorno al 80-90%. Si consiglia di mantenere alta l’attenzione su strade e pavimentazioni, onde evitare pericoli a causa del maltempo.

Infine, le previsioni del tempo per il resto della giornata mostrano una situazione meteo instabile, caratterizzata da piogge intermittenti e un cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto contenute, con un leggero aumento nel corso della giornata ma comunque con una percezione di freddo evidente. Sono previste precipitazioni anche nelle ore serali, che potrebbero tuttavia diminuire di intensità. Vi consiglio quindi di tenervi aggiornati sulle previsioni e di attrezzarvi adeguatamente per fronteggiare queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 7.1° perc. 5.6° prob. 80 % 8 SSO max 12.4 Libeccio 87 % 1002 hPa 3 nubi sparse 6.4° perc. 4.9° prob. 22 % 7.7 SSO max 16.7 Libeccio 95 % 1002 hPa 6 pioggia leggera 6.6° perc. 4.7° 0.57 mm 9.5 SSO max 17.1 Libeccio 97 % 1003 hPa 9 pioggia leggera 8.8° perc. 6.2° 0.59 mm 17.6 OSO max 28.7 Libeccio 85 % 1003 hPa 12 pioggia leggera 10.6° perc. 9.5° 0.74 mm 23.9 O max 28.4 Ponente 71 % 1003 hPa 15 cielo coperto 9.5° perc. 7° prob. 88 % 17.8 ONO max 29.3 Maestrale 73 % 1003 hPa 18 nubi sparse 6.4° perc. 3.5° prob. 75 % 15.6 ONO max 33 Maestrale 84 % 1007 hPa 21 cielo coperto 5.5° perc. 3.6° prob. 16 % 8.7 O max 18.1 Ponente 88 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:53

