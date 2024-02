Previsioni Meteo Agrigento per oggi Sabato 17 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 17 Febbraio a Agrigento offrono un quadro dettagliato della situazione meteorologica per l’intera giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 9.4°C con una sensazione percepita di 8.2°C. Il vento soffierà a una velocità di 8.2km/h proveniente dal Est – Nord Est, con raffiche di vento fino a 8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà all’80%. La pressione atmosferica registrerà 1023hPa.

L’alba vedrà ancora un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 99%, e le condizioni climatiche rimarranno stabili con temperature intorno ai 9.2°C, percepiti come 7.7°C. Il vento aumenterà leggermente a 9.9km/h da Est – Nord Est, con raffiche di vento a 9.5km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità registrerà un valore costante all’80%. La pressione atmosferica sarà di 1023hPa.

Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno e si avrà una copertura nuvolosa intorno all’85% alle 07:00, che diminuirà al 66% alle 08:00. Le temperature oscilleranno tra i 9.5°C e i 13.6°C durante queste ore, con una percezione di caldo che varierà da 8.4°C a 12.6°C. Il vento sarà orientato a Est alle prime ore e a Est – Sud Est nelle successive, con velocità variabili tra 7.5km/h e 8.7km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, mentre l’umidità si abbasserà dal 80% al 62%. La pressione atmosferica segnerà valori compresi tra 1023hPa e 1024hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura variabile tra il 47% e l’83% tra le 12:00 e le 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 16.2°C alle 13:00, con una percezione di caldo di 15.2°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra 9.9km/h e 11.7km/h proveniente dal Sud. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità oscillarà tra il 53% e il 54%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1024hPa.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa pressoché assente. Le temperature si manterranno intorno ai 9.6°C, con una sensazione termica simile. Il vento sarà moderato con velocità variabili tra 4.1km/h e 7km/h provenienti da direzioni comprese tra Nord Est e Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà attorno all’87-88%. La pressione atmosferica registrerà valori compresi tra 1027hPa e 1029hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Febbraio a Agrigento suggeriscono un’evoluzione della situazione meteorologica caratterizzata da copertura nuvolosa e temperature in lieve aumento nel corso della giornata, con condizioni di vento e umidità generalmente stabili. Sia le precipitazioni che i venti forti sono previsti assenti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 9.2° perc. 7.7° Assenti 9.9 ENE max 9.5 Grecale 80 % 1023 hPa 8 nubi sparse 11.4° perc. 10.5° Assenti 7.5 E max 8.4 Levante 71 % 1024 hPa 11 nubi sparse 15.5° perc. 14.6° Assenti 8.7 SSE max 8.5 Scirocco 54 % 1024 hPa 14 nubi sparse 15.9° perc. 15.1° Assenti 11.7 S max 10.3 Ostro 57 % 1024 hPa 17 nubi sparse 10.5° perc. 9.8° Assenti 3.4 SSO max 5.5 Libeccio 85 % 1026 hPa 20 cielo sereno 9.4° perc. 8.9° Assenti 5.5 ENE max 5.4 Grecale 88 % 1028 hPa 23 cielo sereno 8.9° perc. 8° Assenti 7 NE max 6.4 Grecale 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:01

