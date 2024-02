Previsioni Meteo Agrigento per oggi Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 13 Febbraio ad Agrigento promettono una giornata variegata, con un mix di nuvole sparse e cielo sereno. Alcuni momenti della giornata saranno caratterizzati da copertura nuvolosa, mentre altri godranno di un cielo limpido.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si prevede un cielo coperto con una temperatura di circa 8.4°C e una percezione del freddo attorno ai 7.2°C. La velocità del vento sarà di 7.6km/h proveniente dal Nord-Nord Est.

Nella mattina, a partire dalle 06:00 fino alle 12:00, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio ad un cielo via via più sereno. Le temperature raggiungeranno i 15.2°C verso mezzogiorno, con una percezione delle temperature che si manterrà intorno ai 14.1°C. La direzione del vento sarà costante proveniente dal Nord.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le nuvole saranno sparse con una copertura variabile che si assesterà intorno al 14-18%. Le temperature si attesteranno attorno ai 14.1°C, con una percezione del freddo che si aggirerà attorno ai 13.1°C. La velocità del vento registrerà un aumento, raggiungendo i 24.9km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con una velocità del vento che si manterrà costante intorno ai 11-12km/h e una probabilità di precipitazioni del 6-7%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 7.2°C, con una percezione del freddo attorno ai 5.1°C.

In conclusione, Martedì 13 Febbraio ad Agrigento si annuncia una giornata con variazioni climatiche significative, passando da un avvio coperto a una giornata con cieli più sgombri dalle nuvole. Chiunque si trovi in zona dovrebbe essere preparato a queste variazioni climatiche e vestirsi di conseguenza per affrontare le differenze di temperatura.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8.2° perc. 6.8° prob. 32 % 8.5 NNE max 7.9 Grecale 79 % 1012 hPa 8 nubi sparse 10.3° perc. 9.1° Assenti 7.3 N max 9.5 Tramontana 67 % 1014 hPa 11 cielo sereno 14.6° perc. 13.4° Assenti 10.3 NO max 15.9 Maestrale 52 % 1015 hPa 14 poche nuvole 14.9° perc. 13.8° Assenti 19.6 NO max 21.9 Maestrale 53 % 1014 hPa 17 poche nuvole 9.7° perc. 8° prob. 10 % 11.8 NNO max 13 Maestrale 76 % 1016 hPa 20 poche nuvole 7.7° perc. 5.7° prob. 6 % 11.6 N max 11.4 Tramontana 86 % 1019 hPa 23 cielo sereno 7.2° perc. 5.1° prob. 6 % 11.4 N max 11.5 Tramontana 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:58

