Previsioni Meteo Agrigento per oggi Lunedì 12 Febbraio

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Febbraio ad Agrigento promettono una giornata che oscillerà tra condizioni variabili e precipitazioni, con temperature non eccessivamente rigide ma con una certa instabilità atmosferica. La situazione inizierà con delle nubi sparse in nottata, con probabilità di precipitazioni a partire dalle prime ore del mattino, che si concretizzeranno con piogge leggere.

Nel corso della mattinata le nubi si diraderanno gradualmente, lasciando spazio a poche nuvole fino a un cielo sereno dalle prime ore del pomeriggio. La velocità del vento registrerà un lieve aumento nel corso della giornata, mentre le precipitazioni daranno probabilmente una tregua.

Nel pomeriggio la situazione cambierà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino a un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno su livelli non troppo freddi.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto e la possibilità di precipitazioni leggere aumenterà nuovamente, con temperature in leggero calo.

In conclusione, per Lunedì 12 Febbraio ad Agrigento ci aspettiamo una giornata con situazioni meteo variabili e qualche precipitazione, con temperature che si manterranno su livelli abbastanza miti considerando il periodo invernale. Si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni meteo e di adattare di conseguenza le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 8.3° perc. 6.7° 0.12 mm 9.6 NO max 15.1 Maestrale 86 % 1010 hPa 8 cielo sereno 10.1° perc. 9.2° prob. 5 % 13.7 ONO max 32.1 Maestrale 78 % 1011 hPa 11 cielo sereno 13.2° perc. 12.2° prob. 12 % 23.9 ONO max 30.1 Maestrale 62 % 1011 hPa 14 cielo coperto 13.2° perc. 12.1° Assenti 24.5 O max 29.6 Ponente 61 % 1010 hPa 17 cielo coperto 9.3° perc. 7.6° Assenti 11.1 ONO max 15.4 Maestrale 83 % 1011 hPa 20 cielo coperto 9.1° perc. 8.6° prob. 16 % 5.4 NNO max 6.6 Maestrale 82 % 1012 hPa 23 pioggia leggera 9.2° perc. 9.2° 0.35 mm 2 NNE max 2.7 Grecale 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:57

