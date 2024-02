Previsioni Meteo Agrigento per oggi Giovedì 8 Febbraio

StrettoWeb

L’8 Febbraio ad Agrigento, il meteo si preannuncia stabile e con cielo sereno per l’intera giornata. Al mattino, la temperatura si aggirerà intorno ai 9.1°C con una copertura nuvolosa pari al 10%. Nel corso della mattinata, la velocità del vento sarà di 10.4km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest, e non sono previste precipitazioni. La pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Passando al pomeriggio, il cielo proseguirà a restare sereno, con una temperatura massima di 16.4°C prevista per le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa resterà pari al 0%, e la velocità del vento aumenterà fino a raggiungere i 19.4km/h provenienti sempre da Ovest. In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 9°C, una copertura nuvolosa dell’1%, e una velocità del vento intorno ai 6.7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

Complessivamente, Giovedì 8 Febbraio ad Agrigento si prospetta come una giornata piacevole, con cielo sereno e temperature gradevoli. Non ci saranno precipitazioni e il vento non rappresenterà un fattore di disturbo significativo. Sia chiunque abbia intenzione di svolgere attività all’aperto, sia chi desidera semplicemente godersi una passeggiata, potrà farlo in tutta tranquillità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 9.2° perc. 7.8° Assenti 9.6 NO max 10.8 Maestrale 91 % 1017 hPa 8 cielo sereno 10.9° perc. 10.1° Assenti 8.5 NO max 11.7 Maestrale 80 % 1017 hPa 11 cielo sereno 15.8° perc. 15° Assenti 16.4 O max 20.7 Ponente 58 % 1017 hPa 14 cielo sereno 15.9° perc. 15.1° Assenti 20.7 O max 24.5 Ponente 61 % 1015 hPa 17 cielo sereno 10.6° perc. 10° Assenti 10.3 O max 11.2 Ponente 89 % 1016 hPa 20 cielo sereno 9.2° perc. 8.3° Assenti 6.6 NNO max 7.7 Maestrale 88 % 1017 hPa 23 cielo sereno 8.8° perc. 8.1° Assenti 5.9 NO max 6.5 Maestrale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:53

