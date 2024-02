Previsioni Meteo Agrigento per Martedì 6 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Agrigento martedì 6 febbraio saranno caratterizzate da cielo sereno al mattino, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 18.6°C, mentre quella percepita sarà di 17.7°C. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 14.3 e i 18km/h provenendo da ovest, senza prevedere precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa variabile e una temperatura che oscillerà intorno ai 10.8°C, con una sensazione di freddo leggermente inferiore. Il vento sarà moderato, con velocità attorno ai 5km/h provenienti da nord.

In sintesi, la giornata di martedì vedrà un inizio con condizioni di bel tempo, seguite da un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, senza però prevedere precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, mentre il vento sarà di moderata intensità provenendo da ovest. Al calar del sole, il cielo si presenterà leggermente nuvoloso.

In base alle previsioni meteo per martedì 6 febbraio ad Agrigento, è possibile programmare le attività all’aperto, poiché non sono previste condizioni atmosferiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9.5° perc. 8.5° Assenti 7.6 N max 8.4 Tramontana 38 % 1027 hPa 8 cielo sereno 13.1° perc. 11.5° Assenti 4.7 NO max 6.4 Maestrale 42 % 1026 hPa 11 cielo sereno 18.1° perc. 17° Assenti 10.9 O max 14.1 Ponente 41 % 1026 hPa 14 cielo sereno 18.1° perc. 17.2° Assenti 15.3 O max 19.2 Ponente 46 % 1024 hPa 17 poche nuvole 11.6° perc. 10.7° Assenti 6.3 ONO max 6.8 Maestrale 73 % 1024 hPa 20 nubi sparse 10.8° perc. 9.4° Assenti 5.5 N max 6.1 Tramontana 57 % 1024 hPa 23 nubi sparse 10.8° perc. 9° Assenti 3.6 N max 4.2 Tramontana 43 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:51

