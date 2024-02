Previsioni Meteo Agrigento per domani Sabato 17 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo ad Agrigento per la giornata di Sabato 17 Febbraio mostrano un’andamento che va dalla copertura nuvolosa al cielo sereno, con variazioni significative nelle condizioni atmosferiche durante l’arco della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature varieranno intorno ai 8.9°C, con una leggera percezione di freddo a 7.7°C a causa della velocità del vento che si attesterà intorno ai 8.1km/h proveniente da Est – Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 79% con una pressione atmosferica di 1023hPa.

Al sorgere del sole, la copertura nuvolosa rimarrà intorno al 97%, con temperature che aumenteranno lentamente fino a raggiungere i 13.2°C durante la mattina. Il vento proveniente da Est aumenterà leggermente a 8.3km/h, ma le precipitazioni saranno comunque assenti. L’umidità si ridurrà al 63%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si ridurrà fino al 52%, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15.9°C con una leggera percezione di freddo a 14.9°C a causa di una lieve brezza proveniente da Sud – Sud Est. Le precipitazioni continueranno a essere assenti con un’umidità al 53%.

Man mano che ci si avvicina alla sera, il cielo si libererà, passando da nubi sparse a un cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore all’1%. Le temperature si manterranno intorno ai 9.6°C, con una pressione atmosferica che raggiungerà il suo picco a 1028hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo ad Agrigento per Sabato 17 Febbraio mostrano un’alternanza tra copertura nuvolosa, nubi sparse e cielo sereno, con temperature massime attorno ai 15.9°C nel pomeriggio e minime di 7.7°C durante la notte. Il vento si manterrà abbastanza costante, proveniente quasi sempre da Est – Nord Est, con un’assenza di precipitazioni durante l’intera giornata. Chi prevede di trascorrere la giornata all’aperto, può dunque pianificare le attività in base alle condizioni meteorologiche attese.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 8.9° perc. 7.7° Assenti 8.1 ENE max 8.2 Grecale 79 % 1023 hPa 3 cielo coperto 8.6° perc. 7.8° Assenti 6.5 ENE max 6.5 Grecale 77 % 1023 hPa 6 cielo coperto 7.7° perc. 6.1° Assenti 9.2 ENE max 8.9 Grecale 83 % 1024 hPa 9 cielo coperto 13.2° perc. 12.2° Assenti 8.3 E max 10.6 Levante 63 % 1024 hPa 12 cielo coperto 15.7° perc. 14.6° Assenti 9.3 SSE max 9.1 Scirocco 52 % 1024 hPa 15 nubi sparse 15.2° perc. 14.4° Assenti 10 SSO max 8.2 Libeccio 62 % 1024 hPa 18 nubi sparse 9.9° perc. 9.9° Assenti 0.7 E max 3.8 Levante 89 % 1027 hPa 21 cielo sereno 9.2° perc. 8.5° Assenti 6.4 ENE max 6 Grecale 90 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:01

