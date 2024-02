Previsioni Meteo Agrigento per domani Sabato 10 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 10 Febbraio ad Agrigento mostrano un’andamento meteo mutevole, con condizioni particolarmente instabili durante gran parte della giornata. Durante la notte, ci si può aspettare un cielo coperto con temperature comprese tra i 10.2°C e i 11.2°C. La direzione del vento, proveniente dall’Est – Sud Est con raffiche fino a 15.1km/h, potrebbe portare ad una leggera probabilità di precipitazioni.

Nella mattina, la situazione non migliora, anzi, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con un potenziale aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 46.7km/h e provenire dal Sud – Sud Est. Le temperature oscilleranno tra i 11.1°C e i 14.6°C, con umidità in aumento al 92% verso le ore 06:00.

Durante il pomeriggio la situazione meteo peggiora notevolmente, con copertura nuvolosa al 100% e piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno nella fascia tra i 11°C e i 15.2°C, ma saranno accompagnate da forti raffiche di vento soprattutto tra le ore 11:00 e le ore 17:00, con velocità massime di 58.3km/h provenienti dal Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 2.69mm tra le ore 17:00 e i 5.11mm alle ore 19:00.

Muovendosi verso la sera, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con temperature che si manterranno sopra i 10°C. Le piogge tenderanno a diminuire, ma si prevede ancora una forte presenza di precipitazioni, con valori che oscilleranno tra i 1.6mm e i 5.11mm tra le ore 20:00 e le ore 19:00 rispettivamente. Il vento, pur diminuendo leggermente, continuerà a soffiare con forza dal Sud Ovest.

In conclusione, Sabato 10 Febbraio sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con piogge intense e venti forti che potrebbero creare disagi e condizioni di visibilità ridotta. Si consiglia a chiunque debba mettersi in viaggio o svolgere attività all’aperto di prendere le necessarie precauzioni, in quanto il maltempo potrebbe perdurare per diverse ore.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 10.2° perc. 9.6° Assenti 10.4 ESE max 11 Scirocco 89 % 1008 hPa 3 cielo coperto 10.5° perc. 10° prob. 4 % 7.3 SE max 8.6 Scirocco 90 % 1006 hPa 6 cielo coperto 11.1° perc. 10.7° prob. 12 % 9.4 SE max 13.2 Scirocco 92 % 1005 hPa 9 cielo coperto 14.6° perc. 14° prob. 8 % 20.8 S max 40.2 Ostro 74 % 1003 hPa 12 pioggia leggera 11.5° perc. 11° 0.71 mm 25.6 SO max 46 Libeccio 88 % 1003 hPa 15 pioggia leggera 12° perc. 11.4° 0.24 mm 27.3 S max 50.9 Ostro 82 % 1000 hPa 18 forte pioggia 11.1° perc. 10.8° 4.84 mm 23.9 SO max 46.4 Libeccio 97 % 1000 hPa 21 pioggia moderata 10.7° perc. 10.3° 3.2 mm 21 SSO max 39 Libeccio 96 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:54

