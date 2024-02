Previsioni Meteo: a Trapani Domani, Venerdì 2 Febbraio giornata con pioggia leggera

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Trapani per Venerdì 2 Febbraio sono estremamente rilevanti per chiunque si trovi in questa zona. Le informazioni meteo per quella giornata permettono di pianificare le attività con cognizione di causa, assicurandosi di essere preparati per le diverse condizioni atmosferiche che potrebbero verificarsi.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 67% e il 100%. Le temperature oscilleranno attorno ai 10.5°C, mentre la percezione della temperatura sarà leggermente più fredda, intorno ai 9.5°C. I venti soffieranno a una velocità di 7.4 – 13km/h provenienti principalmente da direzioni est-sud est e nord est. Data la bassa velocità del vento, le precipitazioni saranno assenti, pur mantenendo un’umidità intorno al 75-79% con una pressione atmosferica che si manterrà costante intorno ai 1025-1028hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto con una riduzione della copertura nuvolosa fino al 5-14%. Le temperature saliranno gradualmente da 10.3°C a 14.3°C, con una percezione della temperatura leggermente più alta grazie ai venti che soffiano a una velocità compresa tra i 12.1 e i 16.4km/h provenienti principalmente da direzioni nord-est. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità calerà leggermente fino al 60-64%, mantenendo allo stesso tempo una pressione atmosferica costante intorno ai 1025-1026hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà principalmente sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%, mentre le temperature si manterranno intorno ai 13-14.5°C con una percezione della temperatura leggermente più elevata. I venti soffieranno a una velocità compresa tra i 18.7 e i 23.9km/h, mantenendo le precipitazioni assenti, l’umidità tra il 60% e il 69% e la pressione atmosferica intorno ai 1025-1026hPa.

Infine, durante la sera, il cielo tornerà nuovamente ad essere coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 67% e il 99%. Le temperature si manterranno intorno agli 11-11.5°C con una percezione della temperatura leggermente inferiore. I venti soffieranno a una velocità compresa tra i 14 e i 15.4km/h e le precipitazioni rimarranno assenti. L’umidità aumenterà leggermente fino al 78-79% con una pressione atmosferica costante intorno ai 1027-1028hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 2 Febbraio a Trapani suggeriscono una varietà di condizioni atmosferiche, passando da un cielo prevalentemente coperto la notte a un cielo sereno durante il giorno, con venti moderati e nessuna previsione di precipitazioni. Essere al corrente di queste informazioni può essere molto utile per chiunque cerchi di organizzare le proprie attività all’aperto in modo sicuro e confortevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.5° perc. 9.5° Assenti 7.4 SE max 6.1 Scirocco 75 % 1026 hPa 3 cielo coperto 10.4° perc. 9.5° Assenti 7.1 E max 6.3 Levante 78 % 1025 hPa 6 cielo coperto 10.3° perc. 9.4° Assenti 12.6 ENE max 13.5 Grecale 77 % 1025 hPa 9 cielo sereno 12.6° perc. 11.5° Assenti 11.7 ENE max 13.6 Grecale 64 % 1026 hPa 12 cielo sereno 14.3° perc. 13.4° Assenti 16.4 NE max 15.8 Grecale 60 % 1026 hPa 15 cielo sereno 13.9° perc. 13° Assenti 23 NNE max 22.1 Grecale 63 % 1025 hPa 18 nubi sparse 11.8° perc. 11° Assenti 17 NE max 19.9 Grecale 76 % 1027 hPa 21 cielo coperto 11.2° perc. 10.5° Assenti 14.3 NE max 16.8 Grecale 78 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.