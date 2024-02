Previsioni Meteo: a Siracusa Domani, Venerdì 2 Febbraio giornata con cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Febbraio a Siracusa indicano un andamento costantemente variabile delle condizioni atmosferiche durante l’arco della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. La temperatura si manterrà intorno ai 9°C, con una leggera sensazione di freddo che sarà percepita a causa della leggera brezza proveniente dal Nord Ovest.

Al mattino, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con un progressivo passaggio da nuvole sparse a cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 11-12°C, mentre la percezione di freddo aumenterà leggermente a causa dell’aumento della velocità del vento.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà in gran parte coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa durante le prime ore del pomeriggio. La temperatura massima si aggirerà intorno ai 13-13,5°C, con una sensazione di freddo leggermente più marcata a causa dell’aumento della velocità del vento proveniente dalla direzione Est – Nord Est.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con nuvole sparse che lasceranno spazio a un cielo solo parzialmente nuvoloso. La temperatura si abbasserà gradualmente, attestandosi intorno ai 10°C con una sensazione di fresco dovuta all’abbassamento della temperatura percepita a causa del vento proveniente dal Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa per Venerdì 2 Febbraio indicano variazioni delle condizioni meteorologiche durante l’arco della giornata, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata e temperature comprese tra i 9°C e i 13,5°C. Sia il vento che la temperatura percepita saranno fattori da tenere in considerazione per affrontare la giornata in modo adeguato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9.4° perc. 8.2° Assenti 8.6 NO max 9 Maestrale 69 % 1026 hPa 3 poche nuvole 8.9° perc. 7.7° Assenti 8 NO max 7.9 Maestrale 69 % 1025 hPa 6 poche nuvole 8.7° perc. 7.2° Assenti 9.4 NNO max 9.8 Maestrale 68 % 1026 hPa 9 cielo coperto 11.2° perc. 10.1° Assenti 12 N max 15.4 Tramontana 65 % 1027 hPa 12 cielo coperto 12.8° perc. 12° Assenti 16.5 NE max 17.4 Grecale 69 % 1026 hPa 15 poche nuvole 12.9° perc. 12° Assenti 14.9 ENE max 14.7 Grecale 68 % 1025 hPa 18 poche nuvole 11.7° perc. 10.7° Assenti 8.3 NE max 11.4 Grecale 69 % 1027 hPa 21 poche nuvole 10.7° perc. 9.7° Assenti 7.6 NO max 8.4 Maestrale 73 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:39

