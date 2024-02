Previsioni Meteo: a Palermo Domani, Venerdì 2 Febbraio giornata con poche nubi

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Palermo per Venerdì 2 Febbraio mostrano condizioni variabili durante la giornata. Durante la notte, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 36% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 3°C con leggere variazioni.

Al sorgere del sole, la situazione non cambierà sostanzialmente. La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto o con nubi sparse, con temperature comprese tra i 3°C e i 8.9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la comparsa di poche nuvole e qualche schiarita, e temperature intorno ai 10-11°C. La velocità del vento sarà moderata ma costante.

Anche la sera avrà caratteristiche simili al pomeriggio, con cielo variabile, tra nubi sparse e cielo coperto, e temperature intorno ai 4-5°C. La velocità del vento diminuirà leggermente rispetto alle ore centrali della giornata.

In sintesi, Venerdì 2 Febbraio a Palermo sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto o con nubi sparse, temperature stabili e venti moderati provenienti dal Nord.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 3.2° perc. 3.2° Assenti 0.6 N max 3.9 Tramontana 77 % 1027 hPa 3 cielo coperto 3.2° perc. 3.2° Assenti 2.4 N max 3.9 Tramontana 69 % 1026 hPa 6 cielo coperto 3° perc. 3° Assenti 3.7 NNE max 5.4 Grecale 77 % 1027 hPa 9 nubi sparse 8.9° perc. 8.1° Assenti 6.6 NE max 7.7 Grecale 65 % 1026 hPa 12 nubi sparse 11.6° perc. 10.3° Assenti 8.1 NNE max 7.3 Grecale 57 % 1025 hPa 15 poche nuvole 10.4° perc. 9.2° Assenti 10.5 NNE max 10.8 Grecale 64 % 1025 hPa 18 nubi sparse 4.8° perc. 3.6° Assenti 6 NNE max 6.5 Grecale 91 % 1028 hPa 21 nubi sparse 4.1° perc. 4.1° Assenti 4.2 NNE max 5.8 Grecale 93 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:45

