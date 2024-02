Previsioni Meteo: a Caltanissetta Oggi, Giovedì 1 Febbraio giornata con cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Febbraio a Caltanissetta promettono una giornata stabile e relativamente mite. La copertura nuvolosa sarà in diminuzione dalla mattina alla sera, passando da un modesto 15% a un minimo del 0% durante il pomeriggio. Le temperature massime saranno di circa 13.1°C intorno alle 13:00, mentre le temperature minime si attesteranno intorno ai 2.6°C verso le 23:00.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci sarà una leggera copertura nuvolosa, con temperature comprese tra 3.5°C e 2.5°C. La presenza di vento sarà moderata proveniente da nord, con velocità intorno ai 6km/h.

Nella mattinata, dal 06:00 alle 12:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 15%, mentre le temperature saliranno da 2.5°C fino a superare i 12.6°C verso mezzogiorno. La direzione del vento rimarrà costante, proveniente da nord con lievi variazioni.

Durante il pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà completamente sereno o quasi, con copertura nuvolosa intorno al 1-5%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 13.1°C, mentre nel tardo pomeriggio inizieranno a diminuire arrivando a 5.8°C verso le 17:00.

In serata, dalle 18:00 in poi, la copertura nuvolosa si manterrà su valori bassi, non superando il 7%. Le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente, raggiungendo circa 2.6°C verso le 23:00.

Le previsioni indicano un’assenza di precipitazioni e ci si aspetta un’umidità relativa moderata, con valori che oscillano tra il 29% e il 67%.

In sintesi, per Giovedì 1 Febbraio a Caltanissetta, ci si può aspettare una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature in crescita fino al primo pomeriggio, seguite da un progressivo calo verso sera.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 3° perc. 1.3° Assenti 6.4 N max 5.9 Tramontana 75 % 1029 hPa 8 cielo sereno 5.5° perc. 4.6° Assenti 5.1 N max 5.4 Tramontana 48 % 1030 hPa 11 cielo sereno 11.9° perc. 9.9° Assenti 5.6 O max 7 Ponente 29 % 1029 hPa 14 cielo sereno 12.9° perc. 11.1° Assenti 11.4 ONO max 12.9 Maestrale 32 % 1027 hPa 17 cielo sereno 5.8° perc. 5.8° Assenti 4.4 ONO max 5.7 Maestrale 61 % 1027 hPa 20 cielo sereno 3.4° perc. 1.6° Assenti 7.1 N max 6.6 Tramontana 66 % 1028 hPa 23 cielo sereno 2.6° perc. 0.8° Assenti 6.5 N max 5.9 Tramontana 57 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:44

