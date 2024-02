Il Presidente della Provincia di Cosenza in visita ai bersaglieri in Kosovo

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi, ho fatto visita ai militari italiani del contingente “Kosovo Force” (KFOR) impegnati nella Missione “Joint Enterprise”. Giunta in Kosovo per incontri con le autorità locali, ho colto l’occasione per salutare questi valorosi connazionali presso il Camp “Villaggio Italia”, a Belo Poja/Belo Polje, Kosovo. Ho sentito forte il dovere di ringraziarli, anche perché da poco hanno assunto la guida del Regional Command West (RC-W) all’interno della Missione KFOR-NATO”.

“Mi sono sentita a casa e ho ricevuto l’accoglienza lodevole del Comandante, Colonnello Francesco Ferrara, di cui ho apprezzato il garbo istituzionale e la cordialità manifestatami. Poi sono stata insignita per un giorno del titolo onorifico di “Bersagliere”. Profondamente grata, ho lasciato in omaggio le Tavole del “Liber Figurarum” di Gioacchino da Fiore, del quale stiamo divulgando nel mondo il messaggio di pace e giustizia, più che mai attuale”. Lo dichiara in una nota Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza.

