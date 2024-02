Al Presepe Vivente di Fiumara il prezioso contributo delle Guardie Ambientali d’Italia

StrettoWeb

I volontari delle Guardie Ambientali d’Italia odv – sez. Reggio Calabria, nei giorni scorsi, precisamente, il 26 dicembre 2023 e il 01 e 06 gennaio 2024, hanno svolto il servizio di Viabilità e servizio d’ordine presso il “Presepe Vivente di Fiumara”, evento organizzato dalla Parrocchia Maria SS. Immacolata e patrocinato dal Comune di Fiumara di Muro e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

In tali occasioni, gli uomini e le donne delle Guardie Ambientali d’Italia

sez. – Reggio Calabria, si sono distinti nelle operazioni di viabilità ed accoglienza, indicando ai numerosi avventori dove e come poter raggiungere il luogo in cui si svolgeva l’evento.

Un evento particolarmente caratteristico quello del presepe vivente, in quanto si è svolto tra le rovine del castello medievale della cittadina del cantautore Fiumerese Mino Reitano. Un evento che ha visto la partecipazione di circa 2500 visitatori, molti in fila per ore, per poter vedere il bambino Gesù, nonostante il freddo pungente.

Già dal primo pomeriggio i volontari hanno iniziato il loro servizio e con spirito di abnegazione e professionalità, nonostante le numerose problematiche di natura tecnica, perché la cittadina dell’entroterra reggino, è collegata solo da una strada che paradossalmente collega gli altri paesi limitrofi, come San Roberto ed il ormai famoso Borgo Croce, non consentendo, in giornate come quelle il passaggio dei mezzi di soccorsi, ma nonostante tutto, le Guardie Ambientali d’Italia odv, sono riusciti a garantire un servizio di viabilità impeccabile, garantendo cosi, un eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.

Siamo certi che tutti i volontari, nonostante il freddo di quelle ore, sono rientrati alle proprie dimore con il cuore di pieno di gioia, perché

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” (Sofocle).

