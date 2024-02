Ponte sullo Stretto, Siracusano: “la sinistra vuole fermare il progresso con le denunce”

StrettoWeb

“Da messinese ringrazio il ministro Matteo Salvini che sta credendo fermamente nella realizzazione del Ponte sullo Stretto. Abbiamo accelerato, adesso abbiamo un progetto definitivo già approvato e presto inizieranno i lavori”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a ‘Tagadà’, su La7.

“Il Ponte sullo Stretto di Messina – ha aggiunto – non serve solo alla Sicilia o alla Calabria ma all’Italia intera. Siamo la piattaforma dell’Europa sul Mediterraneo, un’area geopolitica che sta diventando sempre più strategica per gli scambi commerciali e per l’economia. Se vogliamo cogliere tutte le opportunità che potranno avere i nostri territori dobbiamo realizzare le infrastrutture indispensabili per far correre le merci da Palermo fino al Nord Europa con l’alta velocità ferroviaria e con tempi certi. La sinistra vuole fermare il progresso con le denunce, noi lavoriamo per far crescere il Sud e il Paese intero”.

