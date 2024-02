Ponte sullo Stretto, che scontro tra De Luca, Germanà e Nicotra

StrettoWeb

Scontro in tv alla trasmissione “Il Punto” tra Nino Germanà e Cateno De Luca, ex alleati che hanno trainato alla vittoria il sindaco Federico Basile, prima della rottura. Tra una battuta ed un’altra, il discorso cade proprio sull’attuale primo cittadino di Messina. “E’ un buon sindaco, ma tu avresti fatto meglio”, dice Germanà. Pronta la risposta di De Luca: “Basile è la parte migliore di me, lavora molto bene con tutta la squadra ed oggi si trova pure con gli agganci giusti in un Parlamento siciliano dove tanti problemi li stiamo risolvendo noi”.

De Luca: “no al ponte di Matteo – Verdini”

Nelle polemiche sulla costruzione del Ponte, oltre a Nino Germanà, deputato della Lega e Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, si inserisce Ida Angela Nicotra, la docente che fa parte del Cda del Ponte.

“I lavori inizieranno nell’estate del 2024, stiamo approntando tutto”, afferma Nicotra. Poi Germanà stuzzica De Luca: “una volta il sindaco di Taormina era un pontista convinto, io credo sia un’opera fondamentale per Calabria e Sicilia”. Secca la replica del leader di Sud chiama Nord: “no al Ponte di Matteo – Verdini. Noi nel 2006 facemmo una manifestazione per il corridoio Palermo – Berlino. Manca la copertura finanziaria e ci hanno scippato i fondi sviluppo e coesione”, evidenza. Nicotra non le manda a dire: “ma quale scippo? L’infrastruttura stabile è indispensabile…“, conclude.

