Ponte sullo Stretto, Salvini denunciato: indaga la Procura. Germanà: “avanti con trasparenza” | VIDEO

Un fascicolo di indagine, senza ipotesi di reato e indagati, è stato aperto dalla Procura di Roma dopo un esposto presentato dal deputato di Avs, Angelo Bonelli, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein e da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia, in relazione al progetto sul Ponte dello Stretto. In un video il parlamentare della Lega, il messinese Nino Germanà e l’ing. Mauro Fileccia, rappresentati del comitato Ponte e Libertà, sottolineano: “la sinistra quando non vince nelle urne tenta di abbattere l’avversario rivolgendosi ai tribunali, è sempre il solito metodo”.

“Senza tentennamenti, avanti con forza, determinazione, concretezza e trasparenza. E’ paradossale che alcuni giornali hanno titolato ‘aperto un fascicolo sul metodo Salvini’, ma noi siamo determinati”, rimarca Germanà.

