Ponte sullo Stretto, Cuccello (Cisl): “opera strategica, acceleratore di sviluppo”

“La Cisl valuta positivamente la presentazione del progetto definitivo del “ponte sullo stretto di Messina” e l’annuncio del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, della conseguente partenza del cantiere per l’estate del 2024”. E’ quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl, Andrea Cuccello.

“E’ una opera strategica, un acceleratore di sviluppo e slancio per altre infrastrutture, sul territorio di Sicilia e Calabria, facendo di Messina e Reggio Calabria stesse, un’unica area metropolitana direttamente collegate al resto del paese e materialmente al resto d’Europa. Ora inizia ad essere il tempo della contrattazione d’anticipo da mettere in campo con le organizzazioni sindacali degli edili per le lavoratrici ed i lavoratori impiegati a tutti i livelli in questa cruciale opera infrastrutturale”, conclude il sindacalista.

