Ponte sullo Stretto, nuovo incontro tra Basile e Ciucci: “Messina dovrà avere un ruolo centrale”

“Oggi insieme al vicesindaco Salvatore Mondello, il direttore generale Salvo Puccio abbiamo incontrato l’AD della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci e abbiamo fatto il punto delle attività in corso e in programmazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto”. E’ quanto racconta il sindaco Federico Basile.

“La nostra città dovrà avere un ruolo centrale”

“Durante la riunione ho ribadito che la nostra città dovrà avere un ruolo centrale nell’ambito della realizzazione dell’opera, come nella individuazione delle opere di accompagnamento e di pianificazione infrastrutturale in generale con l’obiettivo di massimizzare le ricadute positive del ponte sul nostro territorio“, rimarca il sindaco Federico Basile.

