Polistena e la vertenza ex Lsu: “il Sindaco Tripodi migliora la proposta conciliativa del Giudice”

Nella mattinata di ieri si è svolta presso il Tribunale Civile di Palmi l’udienza sulla vertenza promossa da 14 lavoratori che non avevano sottoscritto l’integrazione oraria a 26 ore proposta dal Comune. Durante il dibattimento, al quale ha ritenuto eccezionalmente di dover partecipare il nostro Sindaco Dott. Michele Tripodi, si è scoperto che effettivamente la versione di controparte sull’integrazione oraria era una interpretazione completamente errata. L’equivoco era sul tempo pieno richiesto dagli avvocati di controparte nel mentre il giudice aveva proposto solo il recupero delle ore pregresse che già in parte erano state assegnate a ciascun lavoratore ricorrente attraverso l’istituto del “lavoro supplementare”. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo consiliare Rialzati Polistena.

“Alla fine è stato il Sindaco a migliorare la proposta conciliativa iniziale del giudice resa in precedente udienza proponendo oltre al recupero delle ore di lavoro non svolte, l’integrazione oraria stabile per tutti i lavoratori in forza all’ente (e non solo per i ricorrenti) a 29 ore per le categorie A e a 28 ore per le categorie B. Gli avvocati di controparte dunque hanno dovuto ripiegare rispetto alla proposta del Comune migliorativa del tentativo di conciliazione del Giudice, desistendo sulle domande di risarcimento del danno (inesistente) e di trasformazione dei contratti (impossibile) da tempo parziale a tempo pieno. Alla discussione hanno assistito tutti i lavoratori che dunque hanno preso atto delle posizioni, della mediazione migliorativa a loro favore del Sindaco e dell’esito dell’udienza”, rimarca la nota.

Al dibattimento pure, come un pesce fuor d’acqua, ha presenziato il capogruppo di opposizione che in malafede, con un comunicato diffuso oggi, racconta tutt’altra versione dei fatti mistificando, come ormai è solito fare, la realtà perfino cercando di raggirare gli organi di stampa, non presenti, oltre che i protagonisti della vertenza: i 14 lavoratori. Siamo convinti che ancora una volta il Sindaco Michele Tripodi abbia assunto una posizione coerente e responsabile che coniuga le esigenze dei lavoratori con quelle dell’Ente Comune rappresentativo di tutti i cittadini, verso i quali, le ore di lavoro integrative saranno trasformate in servizi collettivi”, conclude la nota.

