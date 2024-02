Policlinico di Messina: domani interruzione temporanea della luce per un intervento di manutenzione

StrettoWeb

Nella giornata di domani sono previsti presso l’AOU G. Martino di Messina degli interventi di manutenzione straordinaria che comporteranno una interruzione temporanea della luce al padiglione F, per circa un’ora dalle 7 alle 8, e il blocco dei sistemi informativi aziendali e delle linee telefoniche dalle 6 alle 10.

Per tale ragione tutte le eventuali attività chirurgiche di urgenza del Padiglione F saranno gestite nelle sale operatorie del padiglione E. Il laboratorio centralizzato del padiglione F domani resterà chiuso al pubblico. Ci scusiamo per il disagio e consigliamo ai cittadini di recarsi in Azienda – nelle ore indicate- solo se strettamente necessario.

