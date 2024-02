La pioggia non ferma il Carnevale calabrese: la sfilata a Francavilla Angitola | VIDEO

StrettoWeb

Il maltempo non ferma l’allegria e la voglia di divertirsi del Carnevale: seppur piovosa, l’edizione del 2024 ha colorato la giornata grigia di Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia. Un’organizzazione impeccabile che ha allietato la giornata di grandi e piccini. Grande soddisfazione da parte del sindaco del vibonese, che ha commentato la sfilata di carri e la presenza dei ballerini: temi innovativi quali Harry Potter, ma anche la pace con l’Associazione SAI per l’integrazione con lo slogan “mettete fiori nei nei vostri cannoni”.

Anche i paesi piccoli hanno bisogno di una manifestazione di questo genere: bisogna mantenere vive le tradizioni, far divertire i piccoli ma sempre senza dimenticare chi soffre. Una sfilata accompagnata da tanta musica che ha permesso alla cittadina di scaldarsi nonostante il freddo, come dimostra il contributo video di Graziano Tomarchio, collaboratore per StrettoWeb. Buon Carnevale!

