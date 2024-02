Pioggia di baci in vico San Leonardo: la romantica idea del borgo calabrese

StrettoWeb

Pioggia di Vico S. Leonardo, la caratteristica scalinata che conduce nel cuore del centro storico cariatese, si trasforma in un suggestivo e romantico scorcio dedicato al bacio, la massima espressione dell’amore. “Baci d’arte” è il titolo della singolare galleria d’arte all’aperto allestita proprio in prossimità della giornata di San Valentino, festa degli innamorati, ma destinata a restare in maniera permanente nel borgo cariatese.

Un’ iniziativa pensata e voluta dall’amministrazione comunale guidata da Cataldo Minò, dopo il successo di presenze, l’attenzione ed il richiamo di numerosi visitatori che la stessa scalinata ha raccolto durante il periodo natalizio, con l’altrettanto incantevole addobbo curato ed allestito dalla wedding planner Mariagilda Piovacciari con la quale la delegata alla Cultura, Alda Montesanto, ha lavorato con dedizione e sinergia. Una straordinaria collaborazione che ha dato vita ad un progetto il cui obiettivo è quello di creare un autentico attrattore turistico nel centro storico di Cariati.

Vico San Leonardo è ora pronto ad accogliere questa singolare galleria d’arte all’aperto. Dalla stessa intelaiatura verde, su cui erano appese le decorazioni natalizie, piovono ora amorevoli e caldi baci raccontati in quarantadue stampe realizzate su cornici in forex. I più emblematici baci raccontati dall’arte nel corso dei secoli. Baci dalle mille sfaccettature: quello tenero di un uomo che avvolge il viso di una donna con le sue mani baciandole il volto, opera di Klimt, raffigurata nella cornice numero 10; quello passionale di Marc Chagall, nella cornice numero 12.

Il bacio surreale di Rene Magritte, l’artista dai volti coperti, nella cornice numero 2; il bacio sensuale tra due amanti, che apre la galleria con la cornice numero 1, opera di Hayez divenuta un’icona in tutto il mondo, tanto da ispirare negli anni venti la creazione dello scatolo blu dei baci Perugina. La grande dolcezza dipinta da Bouguereau con Amore e Psiche, due bimbi che si baciano, raffigurato nella quarta cornice.

“L’iniziativa – sottolinea la delegata alla Cultura Montesanto – è stata concepita per celebrare l’amore universale attraverso l’espressione artistica, posizionando al centro una delle espressioni culturali più elevate. La galleria permanente non solo commemora il bacio tra uomo e donna, ma si innalza a simbolo dell’amore più alto e universale”. La mostra rappresenta un investimento culturale e turistico che contribuirà a consolidare l’identità di Cariati come destinazione unica, attraendo visitatori con la sua bellezza e profondità artistica. Un’iniziativa dal forte richiamo per numerosi visitatori “obbligati” a fermarsi e baciarsi in questo luogo capace di regalare sensazioni ed emozioni uniche.

