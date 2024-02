Piazza Armerina-Myenergy Viola: la presentazione del match e dove vedere la partita

StrettoWeb

Sbaragliando i ranking preseason, la Myenergy Viola si è qualificata per la fase “Play-In-Gold” e domenica 18 febbraio alle ore 18 giocherà l’ultima giornata della stagione regolare. Turno di transito. Il risultato non avrà nessuna valenza in relazione alla seconda fase dove, i reggini partiranno da quarti facendo riferimento esclusivamente alle qualificate del girone H, aspettando chi, e con quali punti, raggiungerà Molfetta ed Angri tra Salerno, Monopoli e Corato dal girone parallelo.

Dopo la ventiduesima giornata i neroarancio effettueranno una settimana di pausa. Dalla seconda fase, sei squadre su otto del Play-In-Gold parteciperanno al PlayOff a 8 a caccia della promozione in B1. Ogni perdente la finale dei playoff effettuerà una serie al meglio delle 3 partite contro la perdente della finale di un’altra Conference e la vincente verrà promossa in Serie B Nazionale. Le totali promozioni in Serie B Nazionale saranno quindi 6 (le 4 vincenti i tabelloni playoff + 2 vincenti spareggi tra le perdenti le finali playoff).

Piazza Armerina-Myenergy Viola: la presentazione del match

La Myenergy Viola giocherà in trasferta in casa della Siaz Piazza Armerina, squadra già matematicamente al Play-In Silver. Rivoluzione ancora in essere per i siciliani. Laganà è in recupero dopo l’infortunio. Rispetto alla gara di andata ci sono Cuffaro e Lalic. E’ partito Mirko Gloria, destinazione Molfetta, ultima partenza seguita ai saluti dei fratelli Caiola. I ragazzi di Coach Cigarini cercano segnali migliori rispetto a quelli espressi nell’ultimo turno contro Basket School. Arbitrano i signori Giovanni De Giorgio di Giarre e Calogero Cappello di Porto Empedocle.

Dove seguire in diretta Piazza Armerina-Myenergy Viola

Come di consueto, StrettoWeb seguirà la partita con il proprio LIVE testuale. La gara verrà trasmessa in diretta condivisa sulla pagina Facebook ufficiale della Viola condivisa dalla pagina della società ospitante.

