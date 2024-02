Piazza Armerina-Myenergy Viola, 1° QT: inizia l’ultima gara di regular season

StrettoWeb

Ultima gara di regular season del Girone H di Serie B Interregionale. Nella 22ª Giornata la Myenergy Viola parte alla volta della Sicilia per la sfida contro Piazza Armerina. Una partita che, in una fase differente del calendario, sarebbe stato un big match tutto da vivere, con punti pesanti in palio, ma che invece arriva a conti già fatti. Viola già ai Play-In Gold da 3 giornate, siciliani qualificati ai Play-In Silver.

StrettoWeb seguirà la gara con il proprio LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

