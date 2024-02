Myenergy Viola, la nuova classifica e le prossime avversarie: 2 pugliesi e 2 campane per 8 sfide di fuoco!

StrettoWeb

Ultima giornata di regular season di Serie B per i Gironi H e I, i due che si uniranno a formare la classifica dei Play-In Gold. Se nel Girone I, quello della Viola, i giochi erano già fatti e l’ultima giornata è servita soltanto ai fini statistici con Orlandina, Ragusa, Viola e Sala Consilina già qualificate, nel Girone H l’ultimo turno ha stabilito le ultime 2 qualificate.

Come anticipato già da lunedì su StrettoWeb, insieme a Molfetta (34 punti) e Angri (30 punti) già sicure del posto, a staccare per il pass per la seconda fase sono state Monopoli (28 punti) e Salerno (26 punti) avanti rispetto ad Avellino e Corato per gli scontri diretti vinti.

La classifica di partenza dei Play-In Gold di Serie B

Ricordiamo che avrà inizio una nuova fase, detta ‘a orologio’, nella quale ogni squadra affronterà le 4 squadre del girone opposto al proprio in 2 gare, una di andata e una di ritorno. Al termine degli 8 incontri, la classifica finale determinerà la griglia di accesso ai Playoff: le prime 6 qualificate dai Play-In Gold e le prime 2 dai Play-In Silver formeranno il tabellone finale.

Orlandina 8 Molfetta 8 Angri 8 Ragusa 6 Sala Consilina 6 Myenergy Viola 4 Monopoli 4 Salerno 4

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.