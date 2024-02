Termina la regular season di Serie B! Viola 3ª e ai Play-In Gold: la classifica finale

StrettoWeb

Cala il sipario sulla regular season del Girone H della Serie B Interregionale. Nell’ultima gara la Myenergy Viola ha raccolto un successo per 68-76 su Piazza Armerina, gara comunque ininfluente ai fini della postseason, utile solo a cristallizzare il posizionamento finale in classifica. I reggini chiudono al 3° posto a -2 da Ragusa e -4 dall’Orlandina, superando di gran lunga i pronostici di inizio stagione che davano i ragazzi di coach Cigarini al sesto posto. La Viola è qualificata per i Play-In Gold.

Risultati 22ª Giornata Serie B Interregionale Girone H

Sabato 17 febbraio

Fortitudo Messina-Sala Consilina 64-80

Domenica 18 febbraio

Ore 18:00

Orlandina-Barcellona 73-59

Catania-Svincolati 82-77

Rende-Ragusa 67-106

Basket School Messina-Castanea 66-53

Piazza Armerina-Myenergy Viola 68-76

Classifica Serie B Interregionale Girone H

Orlandina 36 Ragusa 34 Viola 32 Sala Consilina 32 Basket School Messina 28 Piazza Armerina 24 Barcellona 22 Milazzo 22 Rende 14 Castanea 12 Catania 6 Fortitudo Messina 2

