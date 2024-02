Il Premier Meloni visita Kiev e poi va negli Stati Uniti

StrettoWeb

Il premier Giorgia Meloni è in Polonia a Rzesz: tappa intermedia verso Kiev dove domani presiederà la prima riunione in video conferenza del G7 a guida italiana, a 2 anni di guerra Mosca. “Scopo del summit- ha spiegato- è confermare il sostegno dell’Occidente che non deve dare segnali di stanchezza”. All’incontro anche il leader ucraino Zelensky che annuncia una nuova offensiva, ma i russi avanzano a Donetsk. Ci sarà anche von Der Leyen.

Meloni negli Stati Uniti

Meloni sarà da Biden il 1 marzo alla Casa Bianca per riaffermare rapporti Usa – Italia. Il premier è in questi giorni il principale protagonista istituzionale dello scenario politico mondiale in Occidente.

