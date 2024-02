Paura nella Sibaritide: in fiamme l’abitazione di un’anziana signora

StrettoWeb

Un grande spavento per gli abitanti di Cassano all’Ionio: una palazzina costituita da due unità abitative ha preso improvvisamente fuoco in via Timpone Rosso nel primo pomeriggio di ieri. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata dallo stabile provocando agitazione tra gli inquilini e il vicinato di Lauropoli; all’interno della palazzina presente una donna, anziana proprietaria la quale, fortunatamente, è riuscita a mettersi in salvo. Secondo i primi accertamenti, il rogo sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una vecchia stufa a gas. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castrovillari che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i soccorsi e i Carabinieri del Reparto Territoriale per gli accertamenti del caso.

